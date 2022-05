Topfavoriet Oekraïne gaat door, ook Nederland versiert ticket voor finale Songfestival

Tijdens een niet al te sterke eerste halve finale traden zeventien landen op. Behalve Nederland staan ook Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Moldavië, en Oekraïne in de finale van zaterdag.

Oekraïne geldt als grote favoriet, voornamelijk vanwege steunbetuigingen voor de oorlog met Rusland – dat werd uitgesloten van deelname. Volgens de bookmakers heeft Oekraïne 49 procent kans om te winnen. Behalve Oekraïne staan ook gastland Italië (15 procent) en het Verenigd Koninkrijk (8 procent) er goed voor.

Voor het eerst sinds 2019 mocht het weer volle bak zijn bij het Eurovisie Songfestival – al moesten bezoekers wel een mondkapje dragen. In 2020 werd het feest in het Nederlandse Rotterdam afgelast vanwege corona. In 2021 ging het wel door, maar met een beperkt publiek.

Door de overwinning toen in Rotterdam van de glamrockers van Maneskin is het evenement nu in het Italiaanse Turijn, in Pala Alpitour. Tijdens de Winterspelen van 2006 werden daar ijshockeywedstrijden gespeeld.

Vanavond is er de tweede halve finale, waaraan onder meer Jérémie Makiese voor België zal deelnemen. Zeventien landen strijden om tien finaletickets. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië behoren, omdat hun publieke omroepen fors bijdragen, tot de big five en zijn al verzekerd van een plaats in de finale, aanstaande zaterdag.

Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending, wordt getipt als dé winnaar. Beeld REUTERS