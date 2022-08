‘Top Gun: Maverick’ haalt meer op in Amerikaanse bioscopen dan ‘Titanic’

Top Gun: Maverick, de sequel op de 36 jaar oude kaskraker Top Gun, blijft centen verzamelen aan de bioscoopkassa. De film haalde inmiddels 662 miljoen dollar op aan de Amerikaanse box office, en doet het daarmee beter dan Titanic. Dat meldt Variety.

De nieuwe Tom Cruise-film is daarmee de zevende meest succesvolle film ooit in de Amerikaanse bioscopen, als het op opbrengst aankomt. De Amerikaanse box office-resultaten van Top Gun: Maverick komen nu in de buurt van die van de superheldenfilm Avengers: Infinity War, die op 678 miljoen dollar bleef steken. Hogerop in de lijst staan Black Panther (700 miljoen dollar), Avatar (760 miljoen), Spider-Man: No Way Home (804 miljoen), Avengers: End Game (853 miljoen) en Star Wars: The Force Awakens (936 miljoen).

Door Titanic voorbij te steken, is Top Gun: Maverick nu ook de meest succesvolle film uit de 110-jarige geschiedenis van Hollywoodstudio Paramount. Titanic, dat een record evenaarde door elf Oscars te winnen, haalde wel opvallend meer inkomsten op buiten de Verenigde Staten: de box office-resultaten van het scheepsdrama met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet haalde 1,5 miljard dollar op aan de internationale kassa, goed voor een wereldwijde opbrengst van 2,2 miljard dollar.

Niet uitgebracht in Rusland en China

Top Gun: Maverick, daarentegen, blijft steken op 690 miljoen dollar in niet-Amerikaanse bioscopen, en op 1,3 miljard dollar wereldwijd. Die relatief beperkte cijfers zijn het gevolg van het feit dat de film niet werd uitgebracht in Rusland en in China, na de VS de belangrijkste markt voor Hollywoodfilms. Desalniettemin blijft Top Gun: Maverick, net als Spider-Man: No Way Home, ongewoon sterk presteren: een opsteker voor Hollywood en voor de bioscoopsector, nadat de covidpandemie stevig huishield in de filmindustrie. Grote filmstudio’s keken toen naar streamingplatformen als een alternatief inkomstenmodel, maar het bioscoopsucces van Top Gun: Maverick is een groot argument om te blijven inzetten op een cinema-release.

De film maakte al indruk door 160,5 miljoen dollar op te halen in zijn openingsweekend, de eerste keer dat dat gebeurde met een film waarin Tom Cruise de hoofdrol speelt. Top Gun: Maverick bleef vijf weekends in de top 5 staan, en is inmiddels de eerste film uit Cruises carrière die wereldwijd de kaap van een miljard dollar aan cinema-opbrengst genereert, ondanks het succes van onder andere de Mission: Impossible-films en blockbusters als War of the Worlds en The Last Samurai.