‘Top Gun: Maverick’ blijft scoren en brengt na twee weken al 291,6 miljoen dollar op in VS

Die eer was tot voor de tweede Top Gun-film weggelegd voor War of the Worlds. Die sciencefictionfilm was in 2005 goed voor 235 miljoen dollar (219 miljoen euro). Ook internationaal heeft Cruise een stevige hit te pakken. De film bracht wereldwijd al 548,6 miljoen dollar (511,5 miljoen euro) in het laatje. Om ook wereldwijd de meest succesvolle Cruise-film te worden is er wel nog wat werk aan de winkel.

War of the Worlds en de drie laatste Mission Impossible-films deden allemaal nog een stuk beter dan de cijfers die Top Gun: Maverick nu laat optekenen. Het wordt sowieso heel moeilijk voor Top Gun: Maverick om dat internationale record te breken omdat de film niet wordt uitgebracht in China en Rusland. Top Gun: Maverick is het vervolg op de film Top Gun die maar liefst 35 jaar geleden in de bioscoop kwam. Voor dat vervolg kroop Cruise opnieuw in de huid van Pete ‘Maverick’ Mitchell, een briljante maar onhandelbare gevechtspiloot die deze keer een stel jonge piloten op moet leiden.