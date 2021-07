‘Top Dog’ is als een Ravensburger-legpuzzel van 5.000 stukjes

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: de Zweedse misdaadreeks Top Dog.

Wat uit Scandinavië komt, is van hoogstaande kwaliteit. Die theorie wordt regelmatig aangenomen, maar is niet waterdicht zolang de H&M Group operatief is. Wat niet overdreven is, is dat tegenover elke rol waaraan Lucas Van den Eynde ooit gestalte heeft gegeven – en dat zijn er véél – minstens één excellente Scandinavische fictiereeks staat.

Wat uit Zweden komt, bijvoorbeeld, stelt zelden teleur. Voor een recente Vlaamse thriller van het niveau van Snabba Cash heb ik GR5, Black-out en Fair Trade veil – indien nodig zelfs met opleg van een geldsom. Het land van de köttbullar heeft daarnaast luchtige maar gelaagde reeksen als Bonusfamiljen en Kärlek & Anarki, hier lopen ze te pronken met Mijn slechtste beste vriendin.

Om maar te zeggen: het is gezond om veel te verwachten van de Zweedse crimireeks Top Dog.

Doorgaans staan artiestennamen en titels die een dier bevatten garant hoog op mijn lijst. Eels, Crocodile Dundee, Crazy Frog… Top Dog is daarnaast het werk van bestsellerauteur Jens Lapidus, wiens andere boeken The Lawyer en Snabba Cash eerder succesreeksen werden. De stand van de maan was dus gunstig, maar vijf afleveringen ver van Top Dog overweeg ik Lapidus de verloren tijd aan te rekenen.

Top Dog begint met de mysterieuze verdwijning van de rijkeluiszoon van een succesvol ondernemer die aftelt naar zijn pensioen. In plaats van de speciale diensten in te lichten, moet advocate Emily Jansson (een matige Josefin Asplund) uitdokteren wat er is gebeurd. Om het verhaal nóg realistischer te maken, kan ze onverwacht de hulp inroepen van de pas vrijgelaten moordenaar Najdan ‘Teddy’ Maksumic (een degelijke Alexej Manvelov, bij ons bekend van Undercover).

Hoewel hij zijn leven wil beteren, blijkt Teddy niet bepaald een knuffeldier. Hij blijft tegen wil en dank verstrikt in een crimineel web, terwijl Emily Jansson zich tureluurs zoekt in de hoop zo haar positie in het advocatenbureau Leijnon & partners te versterken. Jansson is niet de enige die het bos niet door de bomen ziet. Als kijker voelt Top Dog aan als een Ravensburger-legpuzzel van 5.000 stukjes: het is frustrerend, je komt met de minuut geen stap dichter bij de uitkomst, waarna je het uiteindelijk opgeeft.

Na vijf afleveringen van 50 minuten (nog drie te gaan) kan Top Dog qua geheimzinnigheid perfect naast de boekhouding van Sihame El Kaouakibi leven. Top Dog is niet zo beklemmend als The Bridge, minder rechtuit als The Killing en beschikt niet over een cast die je opzadelt met kippenvel van de nek tot de bilspleet – zo toets je doorgaans in welke mate een crimireeks binnenkomt.

Weliswaar bedankt aan de makers van Top Dog om de eerste Zweedse thrillerreeks te zijn die ik uit gebrek aan spanning niet zal uitkijken. Proficiat!

Top Dog is te zien via myLum.tv.