Tomorrowland krijgt vergunning voor drie weekends in 2022

Tomorrowland had in september een aanvraag ingediend voor drie festivalweekends in 2022, naar eigen zeggen om de enorme verliezen door de vanwege de coronacrisis afgelaste edities van 2020 en 2021 gedeeltelijk goed te maken. Zowel de provincie als de gemeentebesturen van Boom en Rumst lieten weten daar niet weigerachtig tegenover te staan, mits goede afspraken rond onder meer mobiliteit en geluidsoverlast. Nu is de vergunning dus effectief een feit.

“We zijn hier natuurlijk heel blij mee”, reageert Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen. “We kunnen nu aan de slag om drie weekends voor te bereiden. Die zullen allemaal in juli vallen. We zullen op eenzelfde manier werken als bij twee edities, dat wil zeggen met de nodige variatie op de affiche.”

Tot de voorwaarden horen onder meer het schrappen van de eigen helikoptervluchten, een vroegere sluiting van openingsfeest The Gathering op de camping en afspraken rond mobiliteit, vuurwerk en toegankelijkheid. “Het gaat om punten die uit overleg met de buurt zijn gekomen”, zegt Wilmsen. “We waren hiervan dus op de hoogte en we zullen ons aan die afspraken houden.”

Dialoog

De gemeentebesturen van Boom en Rumst zeggen in een eerste reactie akte te nemen van de beslissing van de provincie. “Beide gemeentebesturen toonden eerder al begrip voor de economische noodzaak die het bedrijf voelde om extra inkomsten te kunnen terugverdienen”, zeggen burgemeesters Jeroen Baert (Boom) en Jürgen Callaerts (Rumst). “Dat was uiteraard maar één zijde van het verhaal, voor ons was het belangrijk dat de organisatie vooral in dialoog trad met de buurt en andere actoren en voldoende flankerende maatregelen zou organiseren.”

De burgemeesters benadrukken dat in een charter de eenmaligheid van de zaak is afgedwongen en er duidelijke afspraken zijn rond een aantal bezorgdheden van omwonenden. “Het spreekt vanzelf dat wij als lokaal bestuur de afgeleverde milieuvergunning zullen honoreren en verder vooral zullen toezien op het naleven van alle beloofde flankerende maatregelen, opdat deze eenmalige speciale editie met het meeste respect voor onze inwoners kan plaatsvinden”, klinkt het nog. “Dit alles uiteraard nog altijd in een klimaat waar vooral de pandemie zal bepalen wat kan en niet kan.”

De praktische details van Tomorrowland 2022 zullen binnenkort worden onthuld.