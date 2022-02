Tommy Lee nam met zijn roede de voorhoede, maar Pamela Anderson bleek de lul

Voor de wereld zich gretig vergaapte aan een krikkende Kim Kardashian of pijpende Paris Hilton was er de sekstape aller celebritysekstapes. De oerversie van een genre dat even voyeuristisch als vuig is. De moeder en vader heetten Pam en Tommy, ofwel Baywatch-actrice/playmate Pamela Anderson en Tommy Lee, drummer bij Mötley Crüe. Een celebritykoppel dat elkaar luttele dagen kende voor ze besloten halsoverkop te trouwen. Tot de dood hen zou scheiden? Tuurlijk niet. Met een béétje gevoel voor melodrama kun je na de miniserie Pam & Tommy zelfs vermoeden dat die gelekte sekstape het begin van hun einde was.

De gevolgen van die beruchte HI8-video bleken trouwens ingrijpender voor Anderson dan voor Lee. Als drummer speelde Tommy in tweede klasse met een karikaturale glamrockgroep die niet langer aansluiting vond bij de grunge-generatie. Maar op slag groeide deze has-been weer uit tot volksheld, bij de gratie van zijn waarlijk gigantische snikkel.

Pik als personage

In deze miniserie wordt Lees potige pik ook gepromoveerd tot heus personage. In een drugsdelirium voert Tommy een gesprek met zijn benedennavelse oogappel, waarbij die laatste hem waarschuwt dat hij te snel voor Pamela valt. Hilarische scène… én zowaar autobiografisch correct.

Maar terwijl Lee met zijn roede de voorhoede neemt, blijkt zijn kersverse vrouw de lul. Zij valt na het lekken van de tape ten prooi aan slutshaming, nog voor die term ingang had gevonden in de jaren negentig. Hoewel Anderson ooit in de running was om Dana Scully te spelen in The X-Files – echt waar! – werd ze in de volgende jaren gedegradeerd tot borsten en billen.

In Baywatch was Pam sowieso al langer de bimbo van dienst, die mannelijke kijkers het hoofd op hol moest brengen. Maar toen de tape online wijd en zijd verspreid werd, kreeg Pam niet alleen Lees leuter, maar nog miljoenen andere pielemansen wereldwijd aan de praat – veelal met het schuim om de mond. Jaren later zou Anderson bekennen dat de diefstal haar grootste trauma was en alle schadenfreude van dien een schandvlek op haar ziel.

Half koningsdrama

Pam en Tommy worden in de serie verrassend sterk neergezet door Lily James en Sebastian Stan, die de bizarre realiteit van het koppel zowel doen lijken op een deurenkomedie vol excessen als op een half koningsdrama.

Met deze miniserie lijken de makers Pamela Anderson ook eerherstel te willen geven. Maar tegelijk ondermijnt de serie zichzelf door net dát te doen. Dit zou een j’accuse zijn aan het adres van elke laffe dief die ooit sekstapes lekte, aan elke schender van privacy, iedere trol die celebrity’s jent. Maar tegelijk wordt dit verhaal evengoed gebracht zonder goedkeuring van Anderson en Lee. Die beweren zelfs dat de reeks op leugens en verzinsels gebaseerd is.

Een tikje hypocriet van Disney+, dus. Want na een kwarteeuw wordt Anderson eigenlijk opnieuw genaaid.

Pam & Tommy, nu op Disney+