Tom Lenaerts over zaak-De Pauw: ‘Het had nooit tot een rechtszaak mogen komen’

Lenaerts vormde samen met De Pauw jarenlang een onafscheidelijk duo toen ze eind jaren negentig het populaire tv-programma Schalkse Ruiters presenteerden. Ze onderhielden toen ook een hechte vriendschap. Groot was dan ook de schok toen bekend raakte dat De Pauw door verscheidene medewerksters en actrices aangeklaagd werd omdat hij hen lastig zou hebben gevallen.

Volgens Lenaerts sloeg dat hij hem in “als een bom”. “Dat is iemand die je 15 jaar of 20 jaar heel goed hebt gekend. Of dat dacht je toch. Als dan zoiets gebeurt, kan je er alleen maar heel triest van worden. Dat is tragisch, triestig. Een ander gevoel kan ik er niet opplakken. Buiten intriest en verdrietig.”

Lenaerts gaf ook aan dat hij het heel moeilijk vond om erover te praten “omdat het heel gevoelig ligt”. “Ik heb het gevoel dat alles wat ik erover zeg, op zoveel verschillende manier geïnterpreteerd kan worden. Mijn woorden zijn zelfs gebruikt in de rechtszaal (een stuk uit een interview met Lenaerts over hoe “elk weldenkend mens weet waar de grens ligt” werd in de rechtszaal gebruikt, red.). Tot mijn grote verbazing. Terwijl ik het gevoel heb dat het nooit tot een rechtszaak had mogen komen. Iedereen die erbij betrokken is, is vernederd de voorbije jaren.”

Het enige positieve dat volgens hem is voortgekomen uit de zaak, is dat de drempel lager geworden is voor vrouwen om zich te laten horen en op te staan. “Maar langs de andere kant, ligt het leven van de vrouwen die hem aangeklaagd hebben wel op de straatstenen. Vrouwen kunnen ook net banger zijn geworden door de impact die deze zaak heeft gehad. Voor de rest is het alleen maar miserie. Vier jaar, voor alle partijen. Wat een hel. En ik hoop dat het voorbij is. Want voor hetzelfde geld is het nog niet voorbij.”

Bart De Pauw werd eind vorige maand veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor het belagen van vijf vrouwen en het bezorgen van overlast via elektronische communicatiemiddelen aan één van hen.