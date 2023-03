Tom Hanks wint twee Razzie Awards, prijzen voor slechtste films en acteerprestaties

De 66-jarige Tom Hanks werd met Razzies ‘bekroond’ voor zijn rol in de film Elvis, over het leven van de Amerikaanse zanger Elvis Presley. Hanks speelt er Colonel Tom Parker in, de manager van Elvis. Die rol leverde hem de Razzie op voor slechtste acteur in een bijrol, en ook die voor slechtste schermkoppel (voor Hanks en “zijn met latex beladen gezicht, en het belachelijke accent”).

Opvallend: de film Elvis werd acht keer genomineerd bij de echte Oscars, de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. De biopic maakt onder meer kans op het beeldje voor de beste film en dat van de beste acteur, voor Austin Butler, die Elvis speelt.

Tom Hanks was bij de Razzies ook genomineerd in de categorie slechtste acteur (voor zijn rol van Gepetto in de Disneyfilm Pinocchio), maar die prijs ging naar Jared Leto voor diens rol in de film Morbius. De slechtste film van het jaar werd Blonde, een biopic over de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe.

De Razzies, die officieel Golden Raspberries heten, worden traditioneel kort voor de Oscar-uitreiking toegekend.