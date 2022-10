‘Toen ik de videoclip zag, dacht ik: ik had néé moeten zeggen tegen deze shit!’: Britney Spears over de wraaksong ‘Cry Me A river’ van Justin Timberlake

Voor Justin Timberlake kreeg de gure herfst van 2002 een zilveren randje dankzij het succes van zijn single ‘Cry Me a River’, een wraaksong die zijn breuk met Britney Spears aankaart. Die laatste moest toch eens slikken bij het zien van de videoclip.

Schokgolven trokken in maart 2002 bruut door het inter­nationale showbizzwereldje: Justin Timberlake dumpte Britney Spears na een relatie van drie jaar waarin de twee van beaat smilende Disney-mousketeers tot volbloed popsterren uitgroeiden. Timberlake had zijn boysband­carrière bij *NSYNC voor een lichtjes edgy, in zwarte pop gewortelde solospot verruild. Spears vervelde van ondeugend kostschoolmeisje tot oververhitte vamp, van ‘...Baby One More Time’ tot ‘Slave 4 U’. Zij bedroog Timberlake met de choreograaf Wade Robson, tot overmaat van ramp een kameraad van Justin. Het was Robson die als eerste schoorvoetend het bedrog toegaf.

Tijdens een finaal, woedend telefoontje met Britney vanuit de opnamestudio zette Timberlake een punt achter de relatie. “Ik zag de wanhopige blik in zijn ogen”, aldus producer Timbaland, die met de zanger aan zijn debuutplaat Justified werkte. “Maak je geen zorgen, zei ik, maar hij zat in zak en as.” “Hoe kon ze me dat toch aandoen?”, zuchtte Justin. Het jonge popicoon in wording slofte naar de microfoon, Timbaland zette een melancholisch, slepend hiphopritme op en Timberlake begon te improviseren: “You were my sun / You were my earth / But you didn’t know all the ways I loved you.”

Zonder de kordaat meanderende weemoed van die productie zou ‘Cry Me a River’ veel minder meedogenloos hebben geklonken. Timbaland versmolt zijn typische stuiterende electroritme met zijn eigen beatboxexperimenten en paarde de groove aan de pianoakkoorden van zijn compagnon Scott Storch, een componist die dra met popgiganten zoals Beyoncé en 50 Cent zou werken. In de uiteindelijke versie vervloeit de cadans van klassiek barok met onheilspellende r&b. “You don’t have to say what you did / I already know”, croont Timberlake, een treurig knikje naar Robsons biecht.

Lookalike

“Ik was diep gekwetst, ik was razend”, aldus de zanger in de biografie Hindsight. “Ik vertaalde mijn gevoelens in een vorm waar mensen zichzelf in weerspiegeld zien.” Hoe getormenteerd Timberlake na de breuk precies was, bleek uit een interview met zijn moeder bij de Amerikaanse televisiepresentatrice Barbara Walters. “Het was zwaar om hem zo te zien”, aldus mama Lynn Harles. “Ik kon het niet verdragen hem zo gepijnigd te zien. Wanneer hij zich elke avond in slaap huilde, huilde ik mee.” Van een onvervalste mama’s boy gesproken. Het Amerikaanse publiek smulde van al dat smoezelige sentiment.

Timberlake ging nog verder. In de videoclip bij ‘Cry Me a River’ dringt hij het huis van een ex binnen terwijl hij zichzelf filmt en een onbekende schone kust. Het meisje dat kort erna de villa binnenwandelt, is duidelijk een Britney Spears-­lookalike. Justin volgt haar als een schaduw door het huis en zelfs tot in de douche waar hij haar aan de andere kant van het glas begluurt. Creepy, ja, dat vond Britney ook. “Hij had me gewaarschuwd dat ik in de video zou zitten”, zo vertelde ze in Rolling Stone. “Toen ik de clip zag, dacht ik alleen maar: ik had freakin’ néé moeten zeggen tegen deze shit! Toen ik Justin vroeg waarom hij dat had gedaan, haalde hij zijn schouders op en zei: ‘Tja, ik heb toch maar mooi een controversiële videoclip.’ Ik kon alleen maar smalend ‘gefeliciteerd’ antwoorden. Hoe wanhopig kan je zijn? Maar ik geef toe dat het een uitstekende manier is om een plaat te verkopen. Hij is een slimme kerel, dat dan weer wel.”