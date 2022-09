‘Toen de camera’s stopten, was de set een ravage’: hoe de Ramones de punk naar Amerika brachten

In 1979 waren de Ramones heel even filmsterren. Hun ‘Rock ’n’ Roll High School’ werd het themanummer van de gelijknamige tienerfilm.

“Je kunt toch geen middelbare school tot ontploffing brengen op disco­muziek!?” Filmregisseur Allan Arkush sloeg zichzelf ­gefrustreerd voor het hoofd toen zijn ­producent Roger Corman in 1979 voorstelde om onder de spectaculaire ontploffing in de slotscene van de film Rock ’n’ Roll High School een streepje disco te schuiven. De redenering was niet zo bizar: de intussen ­iconische discofilm Saturday Night Fever rijfde tonnen geld binnen in de bioscopen. Disco was dé sound van de Amerikaanse kids. Daar wilde iedereen een graantje van meepikken.

Maar Arkush had de vinger aan de pols van de jongerencultuur en voelde een verschuiving in de popmuziek. Vanuit Engeland waren de Sex Pistols komen overwaaien. Snelle, snoeiharde punkrock was langzaamaan de mainstream aan het infiltreren. Arkush droomde ervan zijn film te voorzien van een gelijkaardige woeste soundtrack. Hij speelde met het idee om bij Cheap Trick of Todd Rundgren te polsen of ze zin hadden in een samenwerking. Tot iemand de naam de Ramones liet vallen. Arkush was verkocht.

Het verhaal over ex-cheerleader Riff Randell (rol van P.J. Soles) op een typisch Amerikaanse high school die zich ontpopt tot een keetschoppende rebel smeekte haast om de lekker botte, revolterende punk van de New Yorkse band. Arkush trok aan de mouw van Danny Fields en Linda Stein, de managers van de Ramones, die aandachtig naar zijn verkooppraatje luisterde. Pas toen Arkush zei “en aan het einde van de film spelen de Ramones een liveshow terwijl het hoofdpersonage de school opblaast”, sprongen ze enthousiast uit hun stoelen. “We’re in!”

De timing zat snor. In de staart van de jaren 70 ­konden de Ramones een zetje gebruiken om ingang te vinden bij het brede poppubliek. Ze stonden op het punt om hun album End of the Century op te nemen met de legendarische (en later beruchte) producer Phil Spector. Het nummer ‘Rock ’n’ Roll High School’, dat de band speciaal voor de film schreef, werd weliswaar eerst opgenomen met producer Ed Stasium. Dat is de versie waarin Joey ­Ramone aftrapt met het ­iconische “Rock-rock-rock-rock rock ’n’ roll high school!”

Boem!

De Ramones voelden het karikaturale campsfeertje van de film goed aan. Hun song bulkt van de knipoogjes naar de plezierigste clichés uit het jongerenwereldje van de sixties – auto’s, feestjes en liefde, zeg maar – en de “fun-fun”-harmonietjes refereren schalks aan The Beach Boys. Er zitten wel meer verwijzingen in naar oude popklassiekers. “Cruisin’ around in my GTO” eert ‘GTO’, een liedje uit 1964 van Ronny & the Daytonas, die er hun Pontiac GTO bewonderen. De zin “I don’t care about history” is een plaagstootje aan ‘Wonderful World’, de soulklassieker van Sam Cooke die er “Don’t know much about history” croonde.

De Ramones hadden gemengde gevoelens bij hun cameo in de film: vier in dikke leren jasjes uitgedoste punks met lang haar in het fleurige, zonovergoten Californië? “We zagen eruit alsof we van een andere fucking planeet kwamen!”, aldus Dee Dee Ramone. “En dat is precies wat ik wilde”, repliceerde Arkush. De Ramones stonden centraal in de bewustwording en de revolte van het hoofdpersonage Riff Randell, het meisje dat haar leerkrachten de duivel aandoet, en haar school de lucht laat invliegen. “Toen de camera’s stopten, was de set een ravage”, zo herinnerde Joey Ramone het zich. “Tijdens de opnames moesten we doorspelen en mochten we niet omkijken. Heel bizar.”