Bij gebrek aan een stevige ‘saflet’ van Will Smith draaide de grootste Oscarcontroverse dit jaar om Andrea Riseborough. De Britse karakteractrice slaagde erin om genomineerd te raken zonder dat er één cent in een traditionele campagne werd geïnvesteerd. Wel kreeg ze de vocale steun van enkele grote sterren uit haar adresboekje. Onder meer Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jennifer Aniston en zelfs Cate Blanchett staken publiekelijk de loftrompet over haar vertolking in To Leslie. Gevolg: Riseborough mocht naar de Oscars, maar de Academy stelde wel een onderzoek in om te bekijken of alle campagnes – lees: die van Riseborough – dit jaar volgens het boekje waren verlopen.

Door al die tamtam zou je bijna vergeten dat To Leslie een piepklein filmpje is. Een indiedrama dat bij zijn release in de VS haast geruisloos passeerde. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten: een alleenstaande moeder uit Texas wint bijna 200.000 dollar met de lotto. Een geschenk uit de hemel, dat haar zou moeten toelaten om een nieuw leven uit te bouwen met haar zoontje James. Of niet. Zes jaar later zit ze aan de grond. Haar zoon heeft ze achtergelaten, haar geld weggedronken.

Weerzinwekkend

Populair maakt Leslie zich daar niet mee. Niet bij de mensen om haar heen, en niet bij de kijker. Het is haast ondraaglijk om te aanschouwen hoe deze vrouw iedere kans die haar in de schoot geworpen wordt, de nek omwringt. Maar eerlijk is het wel. To Leslie is een onverbiddelijk portret van verslaving als een ziekte, een niet te temperen koorts.

Riseborough speelt Leslie wars van enige ijdelheid, als de protagonist die tegelijk haar eigen antagonist is, en haast dwangmatig haar eigen ruiten ingooit. De actrice durft hier voluit weerzin te wekken, soms zelfs iets te gretig. Wat minder groot had soms ook gekund, al was die Oscarnominatie er dan wellicht niet gekomen.

Naast afkeer wekt To Leslie ook ontroering op. Vooral in de tweede helft, waar de antiheldin een laatste reddingsboei krijgt toegeworpen van moteluitbater-met-gouden-hart Sweeney (comedian Marc Maron op zijn gevoeligst). Terwijl ze met frisse tegenzin kamers poetst, vindt ze onder een dikke laag stof ook haar eigenwaarde terug. De combinatie van Riseboroughs overgave met een zekere terughoudendheid in Michael Morris’ regie – tijdens de emotionele climax laat hij muziek wijselijk achterwege – liet ons vanbinnen gloeien alsof we net een stevig shot tequila achterover hadden geslagen.

Een memorabele emotionele kater hielden we er echter niet aan over. Daarvoor heeft To Leslie simpelweg te weinig verrassingen in petto. Morris en scenarist Ryan Binaco serveren een conventioneel verhaal over tweede kansen in een al te vertrouwde Amerikaanse setting.

‘To Leslie’ speelt vanaf 12/4 in de bioscoop.