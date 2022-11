Titty tango’s en vaginaschaamte: seizoen 6 van ‘Big Mouth’ houdt zich niet in

“Papa, wat betekent ‘beffen’?” Nou dankjewel voor de voorzet, First Dates op Eén. “Zeg papa, wat bedoelen ze nu eigenlijk met ‘anaal’? Hoera en veel dank, kwaliteitsfilm 500 Days of Summer, daar zat ik écht op te wachten. “Papa, als Chandler zijn kruis tegen de billen van dat standbeeld van die hond drukt, lachen de mensen dan omdat ze denken dat hij…” Ja, zeg! Hállo! Scenaristen van Friends, mijn dochtertjes kijken wel mee, hé!

Niet dat bovengetekende zich nog wentelt in ijdele hoop. Sinds TikTok is alles fucked. De stroom al dan niet expliciete pornografie die mijn dertienjarige en haar vriendinnen op de socials over zich heen krijgen, doet zelfs de meest ruimdenkende daddy naar knoflook en crucifix grijpen. ’t Is heel wat anders dan een bende schoolknaapjes die zich in de nineties achter de fietsenrekken verschool met de Playboy, Penthouse of Hustler van hun vader. Niet dat ik daarover kan meespreken. Ik had in die tijd een abonnement op De Witte Raaf. Geil krantje.

Tja, waar zijn Spuiten en slikken of, godbetert, De dokter Bea show teneinde liefde, seksualiteit, relaties en de doorsnee fetisj enigszins te kunnen kaderen voor je kroost? Oké, er zijn pareltjes zoals Sex Education en Euphoria, maar die series vereisen een tikkeltje meer levenservaring dan die van een jonge puber om de nuances van lust, romantiek en euh … cunnilingus ten volle te kunnen doorgronden. Big Mouth dan? Een animatieserie op Netflix die elk tienerpersonage met een nat broekje voorziet van zijn eigen hormoonmonster, een bronstige trol die de vuile praat en de wisecracks niet schuwt?

Titty tango

Ook in seizoen 6 slalomt Big Mouth sluw tussen seksuele voorlichting en tedere bespiegelingen rond lief en leed, naast kinderachtige grollen zo onweerstaanbaar dat je er hoofdschuddend bij zit te grinniken. “Oh, to be so horny, but so unlovable. It’s truly Shakespearean, darling!”, zo vat het hormoonmonster Mona er treffend ieders tienerjaren samen. Niet dat het de notoire geilaard Andrew tegenhoudt. “We just need to get through dinner and then we can do the titty tango”, zo kwijlt hij in een aflevering met als titel Andrew’s Gonna Touch a Boob Tonight.

Familie, genetica en erfzonde staan centraal in dit seizoen, toch is er ook weer ruimte voor sociaal-maatschappelijke kritiek. Ten opzichte van seksisme, onder meer. “It’s really all a part of this whole crazy obsession you humans have with gender roles”, aldus een hormoonmonster. De winkelafdeling met vrouwelijke verzorgingsproducten wordt dan weer omschreven als “an entire section of the store to convince women their vaginas are repulsive in their natural state”. Misschien toch eens samen met mijn tienerdochter kijken? Of toch maar niet. Ze heeft daar immers een woord voor: cringe.

Big Mouth is te zien via Netflix.