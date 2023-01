‘Tiny House Battle’ is net een schoolbezoek aan een schrijnwerkerij

Als iemand die nog niet heel lang geleden brandwonden aan zijn hand opliep tijdens het in elkaar vijzen van een Ikea-kastje kan ik niet anders dan met een deemoedige zwaai mijn hoed afzetten voor mensen die handig zijn met boormachines, cirkelzagen en klauwhamers. Maar dan een uur lang zitten kijken hoe zo’n heren met poten aan hun lijf een koterij in elkaar steken? Ongetwijfeld behoor ik niet tot de doelgroep van Tiny House Battle, maar ik maak me sterk dat ik op oudejaarsnacht 2023 op de gisteren uitgezonden derde aflevering van dit nieuwe VTM-klusprogramma zal terugkijken als het meest lijzige uur televisie dat ik dit jaar heb geconsumeerd.

Het deed me denken aan dat ene schoolbezoek aan een schrijnwerkerij. Of die ene keer toen ik als door het leven zwalpende jonge twintiger door het uitzendbureau naar een atelier was gestuurd waar men raamkozijnen produceerde, en de ploegbaas zo de pest kreeg van m’n desinteresse dat hij me halverwege de onboarding al nors naar huis stuurde. Ongetwijfeld met een imaginaire schop onder m’n hol erbij.

Maar nogmaals: er bestaat ongetwijfeld wel een publiek voor dit soort dingen. Twee ploegen handigaards moesten in Tiny House Battle in negen dagen tijd elk een houten boshutje bouwen voor het Kempense dertigerskoppel Frank en Annelies, die aan het einde van het uur een van de twee kozen om effectief te betrekken. Die vaklui wisten overduidelijk wat ze deden, maar het lijdt niettemin geen enkele twijfel dat hun handelingen in menige Vlaamse huiskamer druk werden becommentarieerd door kijkers die het beter meenden te kunnen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat klusprogramma’s een ander appeal hebben dan dat. En dan nog zou het gemiddelde naar het scherm toe gekeven commentaar relevanter zijn dan de input van de door de makers opgetrommelde tiny housing-experten Nick en Michiel, wier meerwaarde aan de twee constructies op geen enkel moment duidelijk werd.

Per definitie wordt de ware uitdaging aan de twee aan het eind opgeleverde leefhokjes niet getoond in Tiny House Battle: erin leven. Dat we allemaal met iets minder vierkante meters leefruimte kunnen, lijdt geen twijfel: tuttige woonmagazines en weekendbijlagen hebben de gemiddelde consument met aspiraties opgezadeld die alleen maar goed zijn voor immokantoren en bouwbedrijven, en kwalijk voor onze collectieve ecologische voetafdruk. Maar ook niet onbelangrijk is dat Frank en Annelies niet effectief gaan wónen in hun houten koterij: ze kochten het ding om als toevluchtsoord te dienen voor hun drukke leven. Effectief je hele bestaan doorbrengen in een tuinhuis van dertig vierkante meter, zeker met twee kids die weldra ook de puberteit zullen bereiken, lijkt me een queeste die dan weer wél een tv-programma waard is.

Tiny House Battle, iedere dinsdagavond op VTM, en te herbekijken op VTM Go.