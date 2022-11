Timothée Chalamet speelt eenzame kannibaal in ‘Bones and All’: ‘Mijn ervaring met Felix Van Groeningen kwam goed van pas’

Menig tienermeisje zou Timothée Chalamet (26) met huid en haar verscheuren, maar in Bones and All is hij zelf de kannibaal. Wij spraken met de populaire acteur over zijn reünie met Call Me By Your Name-regisseur Luca Guadagnino, over hoe je juist een mens oppeuzelt, en vooral niet over Armie Hammer.

De zenuwen staan strak gespannen wanneer we per speedboot afgezet worden op het goed bewaakte eiland waar Timothée Chalamet tijdens het filmfestival van Venetië verblijft – of eerder: zich verschuilt voor gillende tieners. Het is de dag voor de wereldpremière van Bones and All, het kannibalendrama dat Chalamet herenigt met Call Me By Your Name-regisseur Luca Guadagnino, en de entourage van de makers lijkt bloednerveus over hoe de film ontvangen zal worden. Met de kwaliteit ervan heeft dat weinig te maken, die is uitstekend. Wel wordt de première overschaduwd door één man, die nochtans niet hier in Venetië is, maar op een eiland aan de andere kant van de aardbol ondergedoken zit: Armie Hammer.

Dat de naam van de voormalige Amerikaanse steracteur in één adem genoemd wordt met aan Bones and All, hoeft niet te verwonderen, ook al heeft hij niets met het project te maken. Hammer vormde samen met Chalamet en Guadagnino de heilige Call Me By Your Name-drievuldigheid, maar is vandaag vooral bekend vanwege een reeks gelekte Instagram-berichten waarin hij zijn verlangen uitspreekt om vrouwenribben te breken, op de barbecue te leggen en op te eten. Hammer wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van partnergeweld en seksueel misbruik, maar het zijn toch vooral zijn kannibalistische fantasieën die diep in het collectieve geheugen gekerfd staan.

Guadagnino en co, die al sinds 2015 met dit project bezig waren, moeten dus serieus gevloekt hebben toen Hammer in 2021 uitgerekend wegens kannibalisme in opspraak kwam. Het is een onfortuinlijke parallel die ze als kiespijn kunnen missen. En dus krijgen we tijdens ons interview het gezelschap van een oplettende persattaché, die ongewenste vragen in de kiem moet smoren. Niet dat we zo’n waakhond nodig hadden om weg te blijven van dat heikele onderwerp: er zit sowieso vlees genoeg aan Bones and All voor een goed gesprek.

Geen piepkuiken meer

En dan horen we in de verte getik weergalmen: op stijlvolle hakschoenen en in een grungy T-shirt komt Timothée Chalamet op ons afgestapt – het is de kenmerkende genderfluïde stijl waarmee hij ook op rode lopers vaak punten scoort. Chalamet komt recht van de set van Dune 2, maar oogt ontspannen. Hij is blij om in Venetië wat tijd te kunnen doorbrengen met Guadagnino, die hij intussen een goede vriend mag noemen. “Toen ik Luca leerde kennen, ten tijde van Call Me By Your Name, was hij als een vader voor me. Ik wist op dat moment nog niet of ik wel een acteercarrière zou kunnen uitbouwen. Bovendien was ik twintig, en we filmden in Italië, een land waarvan ik de taal niet sprak. Luca heeft zich toen over me ontfermd en me beschermd. Maar nu, tijdens de opnames van Bones and All, was onze band anders: hij benaderde me eerder als een broer. Er was meer vertrouwen, we hadden een gemeenschappelijke, soms woordeloze taal ontwikkeld die onze samenwerking vergemakkelijkte.”

Dat Guadagnino Chalamet niet langer als een piepkuiken behandelt, is ook niet meer dan logisch. In de vijf jaar sinds Call Me By Your Name is er veel gebeurd: de film leverde Chalamet een Oscarnominatie op, waarna hij niet zomaar een filmster werd, maar effenaf uitgroeide tot een Gen Z-icoon. Vandaag wisselt het Frans-Amerikaanse idool prestigeblockbusters (Dune) af met hippe auteursfilms (Wes Andersons The French Dispatch). En niet alleen zijn populariteit is exponentieel toegenomen, Chalamet is ook gegroeid als artiest. Naar zijn mening wordt vandaag geluisterd. Bij Bones and All staat Chalamet zelfs voor het eerst mee als producent op de aftiteling, wat aangeeft dat hij deze keer een grotere creatieve inbreng had.

In de film speelt hij Lee, een charismatische maar getormenteerde vagebond die door zijn onbedwingbare honger naar mensenvlees gedoemd is tot een bestaan aan de rand van de maatschappij. Zijn eenzaamheid wordt verlicht wanneer hij Maren ontmoet, een jonge vrouw (gespeeld door Taylor Russell) die door haar ouders is achtergelaten. Lee maakt haar wegwijs in het kannibalenbestaan, en er bloeit iets moois tussen de twee.

Chalamets personage werd net zoals de rest van het verhaal overgeheveld uit de gelijknamige roman van Camille DeAngelis, maar Chalamet gaf er resoluut zijn eigen draai aan. “In het boek was Lee meer een soort jock, een vlotte kerel die Maren met veel zelfvertrouwen onder zijn vleugels nam, en die deze levensstijl zelf al volledig beheerste. Maar voor mij voelde dat niet goed aan, en ik vond sowieso dat ik niet de juiste acteur zou zijn om een jock te spelen, dan zouden ze beter iemand anders casten. (lacht) Mij leek het interessanter om van Lee een personage te maken dat worstelt met zijn plaats in de wereld, en met zijn menselijkheid, of net het gebrek daaraan. Hij voelt zich vervloekt. Hij probeert zichzelf een houding te geven. Wil onzichtbaar zijn, maar hunkert er tegelijk heel erg naar om gezien te worden. Het was fijn om het personage zo naar mijn hand te mogen zetten.”

Hongerig naar liefde

Kannibalisme is een vaak gebruikt element in cinema, van The Silence of the Lambs tot Grave, wellicht omdat het zoveel verschillende betekenissen kan hebben. Ook in Bones and All valt de bijzondere culinaire voorkeur van de personages te lezen als een metafoor, zegt Chalamet. “Kannibalisme lijkt erfelijk in dit verhaal, dus voor mij gaat het vooral over de trauma’s die we van vorige generaties doorgegeven krijgen, en hoe we daarmee worstelen. Hoe we die cyclus in het beste geval kunnen doorbreken, maar hoe dat misschien ook onmogelijk is – of zo ziet Lee het toch. Anderzijds is Bones and All ook echt een donker sprookje, een fabel vol magisch realisme. Zo zie ik het personage van Mark Rylance als een soort heks, en een beeld van hoe de hoofdpersonages zouden kunnen eindigen als ze zich niet blijven vastklampen aan hun moraal en hun jeugd.”

“Mark merkte trouwens op dat het toch gek was dat de personages zo mager zijn,” gaat Chalamet voort, “terwijl ze wel mensen in hun geheel oppeuzelen. (lacht) Maar voor mij zijn hun magere lijven een verbeelding van hun emotionele uithongering: ze hunkeren naar menselijke connectie.” Een gevoel dat we de laatste jaren allemaal wel in zekere mate hebben ervaren, denkt Chalamet: “Toen we de film aan het voorbereiden waren, zaten we in volle pandemie. Toen hadden we dus niet de mogelijkheid om ons te omringen met vrienden en familie, en werden we teruggeworpen op onze eigen gedachten over hoe we ons verhielden tot de wereld.”

Je inleven in de mentaliteit van een kannibaal is één ding, maar effectief spelen dat je een mens binnenspeelt, hoe begin je daaraan? “Ik probeerde daar niet al te veel over na te denken, want ik wilde meer bezig zijn met de emotionele kant”, zegt Chalamet. “Maar het is natuurlijk wel iets heel specifieks: hoe pak je dat aan, een mens opeten? Luca heeft een patholoog geraadpleegd, met de vraag hoe moeilijk het zou zijn om rauw mensenvlees te consumeren. En die gaf toch aan dat het niet zo evident zou zijn. (lacht) Toen we de eetscènes draaiden, moest ik vooral terugdenken aan Beautiful Boy, de film van Felix Van Groeningen waarin ik een drugsverslaafde jongen speelde. Die ervaring heeft me hier heel erg geholpen: Lees drang naar mensenvlees is volgens mij perfect te gelijken met de rush die een heroïnegebruiker voelt wanneer hij wil scoren. De dopamine begint al door zijn brein te gieren voordat hij eraan begint, en wanneer het zover is, treedt hij bijna uit zijn lichaam. En dan is er de nasleep: het schuldgevoel en de zelfhaat.”

Ondanks het gepeuzel is Bones and All allesbehalve een gore horrorfilm, benadrukt Chalamet. “Er gebeuren natuurlijk wrede dingen, maar in vergelijking met veel andere films is het allemaal niet zo heel bloederig. Het is eigenlijk net een heel teder liefdesverhaal, en misschien gaat dit gek klinken, maar ik ben er zeker van dat veel mensen zich erin zullen herkennen. Deze film gaat over anders zijn, en over dat prachtige moment waarop je voor het eerst verliefd wordt, en iemand je eindelijk een gevoel van zelfwaarde geeft. Liefde betekent in deze film: elkaar beschermen tegen eenzaamheid. In de meeste Hollywoodfilms moet liefde altijd vurig en passioneel zijn. Maar hier gaat het over twee mensen die met enorme uitdagingen worden geconfronteerd, en op een volwassen manier proberen om elkaar te helpen. Ik snap dat ik nu redelijk krankzinnig moet klinken voor mensen die de film nog niet gezien hebben en dit interview lezen. (lacht) Maar we hebben deze film echt niet gemaakt om te shockeren. Integendeel.”

‘Bones and All’ speelt vanaf 23/11 in de bioscoop.