TikTok-journalistiek voor beginners: ‘Laat er geen veertig- of vijftigjarigen hun ding op doen’

Bij de VRT lopen ze er al rond. Het Laatste Nieuws schreef er onlangs een vacature voor uit en ook internationale nieuwsmerken als Le Monde, NBC News en BBC hebben tegenwoordig TikTok-journalisten in dienst. Vreemd misschien voor een platform dat aanvankelijk vooral naam maakte met dansfilmpjes en allerhande challenges waarbij gebruikers en masse een bepaald truukje, pose of dansmove proberen na te doen. Het is nieuwsorganisaties dan ook niet te doen om wat er op TikTok te zien is. Veel belangrijker is wie er kijkt. TikTok is razend populair bij jongeren van pakweg 10 tot 25 jaar. Een doelgroep die voor traditionele media steeds moeilijker te bereiken is.

Ook de Franse krant 'Le Monde' is actief op het sociale medium. Beeld rv

“Door het internet en sociale media is het aantal kanalen langs dewelke je mensen kan bereiken gigantisch gestegen”, zegt Michaël Opgenhaffen, professor nieuwe media aan KU Leuven. “Maar dat maakt het voor mediabedrijven niet altijd makkelijker. Integendeel zelfs. Elke doelgroep heeft tegenwoordig zijn eigen platform. Wil je hen bereiken, dan moet je op die platformen aanwezig zijn.” Een denkoefening die ze ook bij Karrewiet, het jongerenjournaal van Ketnet, maakten. Daar ruilden ze dit voorjaar hun Instagram-account in voor een eigen TikTok-kanaal dat ondertussen goed is voor bijna 100.000 volgers. “We merkten dat we op Instagram niet meer groeiden”, vertelt Katrien Van Der Slycken die aan het hoofd staat van de JONG-redactie van VRT.NWS. “Onze reporters komen ook vaak op scholen en uit de gesprekken die ze daar met kinderen en jongeren voerden bleek dat die massaal Instagram voor TikTok hadden ingeruild.”

Visitekaartje

Dat een specifiek jongerenmerk als Karrewiet zijn kans op TikTok waagt, ligt voor de hand. Maar ook media met een ouder publiek wagen er hun kans. Bij Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld zijn ze op zoek naar een TikTok-journalist die binnenkort dagelijks een paar nieuwsverhalen op het platform moet gooien. “We zijn niet van plan om onze hele journalistieke productie naar TikTok te vertalen”, legt adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen uit. “Wel willen we op TikTok ons visitekaartje afleveren. Jongeren de kans geven om met HLN kennis te maken.” Bescheiden ambities dus.

Bavo Mortier, digital creative voor Sporza. Beeld rv

“Verstandig”, vindt Bavo Mortier, hij maakte als digital creative tijdens het voorbije EK-voetbal TikTok-filmpjes voor Sporza en weet dus als geen ander hoe het platform werkt. “Klassieke media moeten niet verwachten dat de jongeren die ze via TikTok bereiken plots massaal de weg naar hun websites gaan vinden. Neen, je moet het zien als een manier om die jongeren je merk te leren kennen. In de hoop dat ze wat je op TikTok doet interessant vinden. Lukt dat, dan zullen ze misschien later, wanneer ze op zoek zijn naar wat meer info over een bepaald nieuwsverhaal, alsnog de weg naar je website, krant of televisiezender vinden.”

Aanpassen

Maar hoe maak je nieuwsverhalen die in de smaak vallen bij TikTok-gebruikers? TikTok is een kanaal waar vooral korte, grappige filmpjes scoren, meestal voorzien van een begeleidende soundtrack. Niet meteen het format waar de betere journalistiek in past. “Het is nog wat zoeken”, geeft Van Der Slycken aan. En ook Mortier vertelt dat het succes van zijn filmpjes heel variabel is. Toch zijn er een aantal basisregels waar je je maar beter aan houdt. Zo breng je als nieuwsmedium in je TikTok-filmpjes bijvoorbeeld best één of meerdere vaste gezichten in beeld. “Dat komt de herkenbaarheid ten goede”, legt Van Der Slycken uit. “Wanneer TikTok-gebruikers in hun feed een bekend gezicht zien verschijnen is de kans stukken groter dat ze het filmpje ook effectief bekijken.”

Karrewiet is al een tijdlang actief op TikTok. 'Jongeren hebben massaal Instagram ingeruild voor TikTok.’ Beeld rv

Aanpassen is nog zo’n codewoord. “Je moet niet proberen het medium naar je hand te zetten”, legt Opgenhaffen uit. “Je moet met andere woorden dingen maken op maat van het platform waarop je het wil verspreiden.” Natuurlijk zou het makkelijker zijn om de nieuwsverhalen die je maakt voor bijvoorbeeld Instagram gewoon naar TikTok te kopiëren. “Maar zo werkt het niet", zegt Mortier. “Het zijn twee compleet andere dingen. Je gaat toch ook geen YouTube-videos op Instagram delen?” Volgens Mortier is het essentieel dat je de tijd neemt om het platform waarvoor je werkt echt te leren kennen. “Je moet de taal die er gesproken wordt begrijpen. Het slechtste wat je kan doen is een stel veertig- of vijftigjarigen er hun ding op laten doen.”

Multiplatform

Het weze duidelijk, de komende maanden wordt TikTok hét platform waar je als nieuwsorganisatie aanwezig moet zijn. Net zoals dat daarvoor bij Twitter, Facebook, Snapchat en Instagram het geval was. Maar moet je als nieuwsmerk wel al die kanalen willen bespelen? “Natuurlijk”, vindt Opgenhaffen. “Die multiplatformjournalistiek zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Elke journalist moet bij de verhalen die hij of zij maakt nadenken over de beste manier om ze bij de verschillende doelgroepen te brengen. En op TikTok zal dat anders zijn dan op Instagram. Maar je hebt wel al die kanalen nodig om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Dat klinkt misschien complex maar die multiplatformaanpak bestond ook voor de komst van sociale media al. Een artikel schrijven voor een tijdschrift is ook helemaal anders dan over hetzelfde onderwerp een verhaal maken voor een krant.”