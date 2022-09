‘Tijdens het fietsen kon ik mijn hoofd leegmaken. Maar plots lukte dat niet meer zonder kortademig te worden’

Sofie Vaneeckhoutte (45)

‘Autorijden met de handrem op’

Negen maanden geleden stond Sofie Vaneeckhoutte op het punt haar koersfiets te verkopen. Fietsen zou toch nooit meer lukken. De schuld van een covidinfectie die ze opliep in het ziekenhuis waar ze werkt. “Ik ben verpleegkundige op het operatiekwartier”, vertelt ze. “Maar toen de de coronacrisis losbarstte werd die afdeling gesloten en sprong ik bij op de spoedafdeling.” Daar raakte ze in die hectische eerste weken zelf met covid besmet. Al bleven de gevolgen van die infectie in eerste instantie beperkt.

“Ik fietste altijd naar het werk”, vertelt ze. “Dat was mijn manier om mijn hoofd leeg te maken. Maar plots lukte dat fietsen niet meer zonder buiten adem te raken. Ik maakte mezelf wijs dat het met de hoge werkdruk te maken had en nam voortaan de auto.” Ook de keelpijn en de kortademigheid die zich af en toe manifesteerde, deed de alarmbellen niet af gaan. De schuld van de mondmaskerplicht, maakte Sofie zichzelf wijs. “Ik ben in die periode zelfs beginnen zwemmen in een poging mijn conditie weer op te krikken. Terwijl ik eigenlijk vooral rust nodig had. Uiteindelijk heb ik op die manier mijn lichaam totaal opgebrand.” De verpleegkundige kreeg aanvankelijk twee weken rust voorgeschreven. “Maar toen ik daarna weer aan de slag ging, was het niet beter. Integendeel. Na een werkdag moest ik eerst twee uur in bed kruipen. Pas daarna kon ik aan het avondeten beginnen.”

Sofie Vaneeckhoute. Beeld Thomas Nolf

Na een routinecontrole bij de arbeidsgeneesheer belandde Sofie uiteindelijk bij de cardioloog en de longspecialist. Hun onderzoek leverde een hele reeks afwijkende waarden op en de vaststelling dat het recuperatievermogen van Sofie totaal verdwenen was. Het resultaat was drie maanden rust, gevolgd door drie maanden revalidatie.

“Een heel vreemde periode”, herinnert ze zich. “Het was autorijden met de handrem op. Ik wou nog wel heel veel dingen doen maar dat lukte me gewoon niet meer.” Niet alleen fysiek had Sofie het lastig. “Ook gesprekken volgen lukte amper nog. Ik raakte constant de draad kwijt of vergat gewoon waarover het precies weer ging.” Toen tijdens de revalidatie ook nog eens een nieuwe covidgolf aan kwam rollen en alle therapie werd stopgezet, gaf Sofie de hoop op om ooit nog weer de oude te worden. Het was toen dat ze besloot om - ondanks protest van haar man - haar koersfiets te verkopen. “Een bevriende dokter zocht een fiets voor zijn dochter. Ik stelde voor die van mij over te kopen.”

Nochtans was Sofie altijd een gepassioneerd fietser geweest. Als jong meisje mocht ze zelfs een paar keer met de nationale selectie op pad. Tot een zware val een streep trok door haar wielerambities. Maar ook daarna bleef ze fietsen. Om geld in te zamelen voor Rikolto ging ze mountainbiken in Afrika en Indonesië. Toen de vraag kwam of ze bij wijze van revalidatie niet wou trainen voor Climbing for life, een evenement waarvan de opbrengst gaat naar de strijd tegen longaandoeningen, twijfelde ze dan ook niet. Toen later de vraag kwam of dat avontuur ook op TV mocht komen, was er wat meer aarzeling. “Ik ben iemand die zich het liefst op de achtergrond houd. Bovendien had ik schrik voor de reacties. Ik ben pas sinds april weer aan de slag, halftijds dan nog. Ik vreesde dat mensen het vreemd zouden vinden dat ik niet ging werken maar wel tijd had om te fietsen.”

Dat fietsen ging minder vlot dan Sofie had gehoopt. “Ik had de grootste moeite om binnen de voorgeschreven hartslagzones te blijven, ook al fietste ik in die beginfase met elektrische ondersteuning. Bovendien sukkelde ik met alle technische snufjes die op mijn fiets werden gemonteerd. Een hartslagmeter, een cadansmeter… op de duur was ik meer daarmee bezig dan met het fietsen zelf.”

Maar de pedalen peddelden steeds vlotter rond en na een paar maanden zat Sofie vier keer per week op de fiets voor tochtjes van vaak meer dan vier uur. Een fietsvakantie op de top van Alpe d’Huez en de bijhorende beklimming van de mythische berg overtuigde haar dat het ook volgende zaterdag wel los zal lopen. Dan trekt ze samen met de zes andere deelnemers de Italiaanse Dolomieten in voor een tocht van 52 kilometer en 1500 hoogtemeters. Al betekent dat niet dat haar conditie opnieuw op het niveau is van voor haar covidinfectie. “Ik heb leren luisteren naar mijn lichaam. Na een dag werken moet ik zorgen voor voldoende rust. Mijn weekends vol plannen is ook geen goed idee. Maar ik ben wel trots op waar ik nu sta. Dat is ook waarom ik aan dit programma meedoe. Ik wil mensen die net als ik op de sukkel zijn laten zien dat het wel degelijk beter wordt.”

Robby Baetens (36)

‘Fietsen om mijn longcapaciteit op peil te houden’

Robby is mucopatiënt. Al zesendertig jaar bepaalt de taaislijmziekte zijn leven. De aandoening zorgt niet alleen voor een verminderde longfunctie, het maakt patiënten ook vatbaarder voor ziektes allerhande en de opstoten onder controle houden lukt alleen met een strikt dagelijks regime van tijdrovende behandelingen. “Uiteraard heeft dat een gigantische impact", vertelt hij. “Als kind al kon ik nooit echt doen wat mijn leeftijdsgenootjes wel lukte.”

Toch probeert Robby een zo normaal mogelijk leven uit te bouwen. En dat lukt aardig. Tot tien jaar geleden was hij voltijds aan de slag en bleef zijn longcapaciteit stabiel op zowat zeventig procent van die van een gezonde leeftijdsgenoot. Maar na een opstoot van de ziekte werd zijn situatie plots een stuk minder rooskleurig. “Plots daalde mijn longcapaciteit naar minder dan vijftig procent.”

Robby Baetens. Beeld Thomas Nolf

Robby ging noodgedwongen halftijds werken als logistiek medewerker in het cultuurcentrum van Herentals om zo meer tijd over te houden voor zijn dagelijkse therapie. “Ik moet elke dag aerosollen om de slijmen in mijn longen vloeibaar te maken”, legt hij uit. “Daarna volgt een kinesessie die het mogelijk maakt om die slijmen op te hoesten en daarna moet ik opnieuw aan de aerosol om de nodige antibiotica in mijn systeem te krijgen. Een dagelijkse routine, telkens goed voor twee à drie uur per dag. Dat valt gewoon moeilijk te combineren met een voltijdse job.”

Op aanraden van zijn dokters begon Robby ook wat intensiever te sporten. Hij ontdekte de fiets en engageerde zich om in het kader van Climbing for Life een paar Alpencols te gaan bedwingen. Maar corona gooide roet in het eten. “Een banale verkoudheid kan voor een mucopatiënt al zware medische gevolgen hebben. Je kan je dus wel inbeelden dat ik absoluut wou vermijden om besmet te raken met een op dat moment nog onbekend longvirus.” Tijdens de hele coronaperiode schuifelde Robby naar eigen zeggen angstig en schichtig door het leven. “Op het werk werd ik vrijgesteld, door de opeenvolgende lockdowns was er in het cultuurcentrum trouwens sowieso niet veel te doen. En ook privé kwam het erop aan zoveel mogelijk contact met derden te vermijden. Wat soms heel eenzaam was.”

Gelukkig was er de fiets. Robby trok erop uit voor tochtjes die hem aanvankelijk niet verder dan een tiental kilometer van huis brachten. Maar die afstanden werden snel opgedreven. Ondertussen maalt hij makkelijk honderdvijftig kilometer en zit hij wekelijks meer dan tien uur op het zadel. Die trainingen werpen zijn vruchten af. “Ik zou ondertussen wel bij een groep getrainde wielertoeristen in het wiel kunnen zitten. Maar de inspanning die ik daarvoor moet leveren zal altijd groter zijn dan wat een gezond persoon daarvoor moet doen. Ik moet het nog steeds met een longcapaciteit van zowat zestig procent stellen.” Spectaculaire verbetering daarin komt er niet meer, weet Robby. “Hoe ouder je wordt, hoe meer die afneemt. Maar het sporten moet me helpen om die zo lang mogelijk stabiel te houden.”

Logisch dus dat Robby ook wanneer hij volgende zaterdag in de Dolomieten de eindmeet haalt, wil blijven fietsen. Al zal dat wel op een lager pitje zijn. “Ik ben al twee jaar heel intensief aan het trainen. Dat regime kan ik niet blijven combineren met mijn andere bezigheden. Maar ik heb de smaak van het fietsen wel helemaal te pakken. Ik blijf sowieso genoeg kilometers doen in de hoop mijn longen zo lang mogelijk zo goed mogelijk te laten functioneren.”

Want wanneer die plots dienst weigeren zijn er als mucopatiënt weinig opties. “De enige mogelijkheid is dan een longtransplantatie”, vertelt Robby. “Maar ook al lijkt dat misschien een wonderoplossing, zo’n transplantatie is toch een stuk ingewikkelder dan het lijkt. Er is nooit een garantie op succes en er blijft altijd een risico op afstoting, ook jaren na de ingreep.” Of Robby wel zo’n nieuw stel longen wil, is net daarom nog geen uitgemaakte zaak. “Het is moeilijk om daar nu duidelijk ‘ja’ of ‘neen’ op te zeggen. Alles hangt af van de omstandigheden op het moment zelf. Maar laat me nu maar eerst nog maar wat fietsen. Dan moet ik die keuze hopelijk nog heel lang niet maken.”

Fernanda Aspilche (50)

‘Onrechtvaardigheid de wereld uit helpen’

Dat haar conditie niet optimaal was, wist Fernanda Aspilche al langer. Maar toen ze vijf jaar geleden merkte dat ze geen trap meer op kon zonder helemaal buiten adem te raken ging ze toch maar eens bij de longspecialist langs. Astma luidde de diagnose. “Een opluchting”, vertelt ze. “Want met de juiste behandeling was dat perfect onder controle te houden.” Maar de ademhalingsproblemen verdwenen niet en twee jaar later volgde de ontnuchtering. Verder onderzoek wees uit dat Fernanda aan de genetische variant van COPD lijdt, een minder bekende progressieve longziekte.

“Ik bleef daar in eerste instantie heel nuchter bij”, vertelt ze. “Pas toen ik de dokter vroeg naar de mogelijke behandelingen en hij antwoordde dat er eigenlijk niks aan te doen viel, drong de ernst tot me door.” COPD zorgt ervoor dat de longen van Fernanda steeds slechter gaan werken. Bij de laatste meting bleef haar longcapaciteit steken op zowat de helft van die van een gezonde leeftijdsgenoot. Verbetering is niet meer mogelijk. Stabilisatie is het hoogst haalbare. Maar in het worstcasescenario kan het ook snel achteruitgaan. “Ik heb ondertussen heel wat lotgenoten leren kennen. Sommigen daarvan kunnen geen tien meter meer stappen zonder in ademnood te komen.”

Fernanda Aspilche. Beeld Thomas Nolf

Nochtans is er wel een behandeling die dat soort steile terugval kan voorkomen. Door elke week een zakje plasma te halen in het ziekenhuis kunnen COPD-patiënten -die net als Fernanda aan de genetische Alpha 1-variant van de ziekte lijden- de aftakeling van hun longen afremmen. Alleen wordt die behandeling in ons land sinds 2010 niet meer terugbetaald. Wat ze voor gewone stervelingen onbetaalbaar maakt. “Toen de terugbetaling in 2010 werd afgeschaft kostte die behandeling plots 100.000 euro per jaar. Dan houdt het op natuurlijk.”

In een hele reeks andere Europese landen komt de overheid wel nog steeds tussen. Een onrechtvaardigheid die Fernanda met haar deelname aan De klim van je leven in de verf wil zetten. “Sinds ik de diagnose COPD kreeg, probeer ik iets aan die situatie te veranderen. Misschien kan dit programma de zaken in een stroomversnelling brengen.” Als dat niet gebeurt, is de enige andere optie een verhuis naar een land waar Fernanda wel behandeld kan worden. En dan komt haast vanzelfsprekend haar thuisland Spanje in beeld. Al is zo’n verhuis minder vanzelfsprekend dan het op het eerste zicht misschien lijkt.

“Ik woon ondertussen meer dan twintig jaar in België. Ik werk hier, mijn man werkt hier, onze kinderen zijn hier opgegroeid. Dat laat je niet zomaar achter.” Voorlopig stelt Fernanda haar hoop op De klim van je leven en rekent ze erop dat de intensieve fietstrainingen ook de gezondheid van haar longen ten goede zullen komen. Al liepen die trainingen niet van een leien dakje. “Mijn longarts had me gewaarschuwd om niet te hard van stapel te lopen. Ik ben dus aanvankelijk met een elektrische fiets de weg opgegaan. Maar ook dat was heel erg lastig.”

Bovendien werd Fernanda pas in april aan het fietsploegje van De klim van je leven toegevoegd. Dat zorgt er niet alleen voor dat ze pas in aflevering drie voor het eerst opduikt, het maakt ook dat er veel minder tijd was om in conditie te raken. En dan was er ook nog covid. In volle trainingsperiode raakte Fernanda met het virus besmet. “Ik ben toen heel bang geweest”, zegt ze. “Als je longen sowieso maar voor de helft werken kan zo’n covidinfectie heel zware gevolgen hebben.” Gelukkig vielen de gevolgen mee. Na amper tien dagen zat Fernanda alweer op de fiets. Maar die gebrekkige voorbereiding deed haar wel beslissen om ook voor de bergrit in de Dolomieten haar elektrische fiets van stal te halen. “Ik wil zeker mijn grenzen verleggen. Maar het moet ook gezond blijven. Het is niet de bedoeling te sterven op de flanken van zo’n Dolomietencol.”