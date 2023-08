‘Tieners zien zelden een realistisch lichaam op tv: in series over tieners spelen meestal twintigers of zelfs dertigers de hoofdrol’

Een dik jaar geleden was Joe Locke een volslagen onbekende leerling van de Ballakermeen High School op het Britse eiland Man, die zich klaarmaakte voor zijn laatste examens. Maar in april 2022 veranderde zijn leven toen Netflix Heartstopper uitbracht, een hartverwarmend mooie serie over twee tienerjongens die verliefd worden.

Locke (19), na een casting gekozen uit 10.000 gegadigden, speelt in de serie Charlie, een verlegen en onzekere scholier die gepest wordt om zijn geaardheid maar openbloeit wanneer de populaire Nick oog voor hem krijgt. Heartstopper kreeg jubelende recensies, werd een fenomeen op Netflix en sociale media en maakte Joe in één klap wereldberoemd. Joe Locke: “De eerste week na de release steeg mijn aantal volgers op Instagram van 10.000 naar drie miljoen. Toen wist ik: mijn leven wordt nooit nog normaal (lacht).”

En dat bij je eerste rol: je tegenspeler Kit Connor had al wat ervaring maar voor jou was Heartstopper je debuut.

Locke: “Ik grap weleens dat het is alsof ik net mijn rijbewijs heb gehaald en meteen de vluchtauto bij een bankoverval moet gaan besturen (lacht). De aandacht is zo overweldigend en je moet plotseling zoveel dingen doen – interviews, rode lopers, tv-optredens – waarvan je het gevoel hebt dat je ze helemaal niet kunt. Ik had het ook niet zien aankomen, niemand onder ons. Voor ons was Heartstopper een kleine serie met een beperkt budget.”

Lees ook Pleidooi voor tederheid dat verrast en ontroert: tweede seizoen ‘Heartstopper’ moeilijk te weerstaan

Had het succes ook donkere kanten?

Locke: “O ja, ik stond ervan te kijken hoe snel mijn privacy verdampte. Vrienden en familie kregen berichten van fans, mijn moeder moest haar naam op Facebook veranderen nadat iemand mijn babyfoto’s had gelekt, in de tabloids verschenen artikels over mijn liefdesleven... Geld verdienen aan roddels over een 18-jarige, dat is nogal degoutant, hè?”

Waarom sloeg Heartstopper zo aan, denk je?

Locke: “De warmte en de authenticiteit. Heartstopper toont queer personen op een manier die zelfs voor mijn generatie nog steeds zeldzaam is: als gewone jongens en meisjes die gelukkig willen zijn. Ze hebben hun problemen, zeker Charlie, die heel onzeker is over zichzelf en zijn lichaam, maar ze voelen zich nooit schuldig over wie ze zijn. Ze schamen zich niet omdat ze queer zijn. Dat is zo’n positieve en belangrijke boodschap.”

In het tweede seizoen krijgt Charlies lage zelfbeeld, inclusief een eetstoornis, meer aandacht. Herken je je in hem?

Locke: “Zeker, elke tiener worstelt toch met zijn of haar lichaam? In mijn geval is dat het afgelopen jaar ook niet verbeterd: mensen zeggen online nogal makkelijk wat ze niet mooi vinden aan jou. Maar dat is ook een thema waarin Heartstopper het verschil kan maken. Tieners zien zelden een realistisch lichaam op tv: in series over tieners spelen meestal twintigers of zelfs dertigers de hoofdrol. Maar 17-jarigen zien er helemaal niet zo uit.”

Je groeide op in Douglas, de hoofdstad van het eiland Man, waar homoseksualiteit pas sinds 1992 legaal is. Wat voor plaats is dat?

Locke: “Moeilijk uit te leggen. Je kunt het niet echt begrijpen tenzij je er zelf hebt gewoond. Douglas is een erg klassiek Engels stadje, maar dan op een eiland waarvan je niet kunt ontsnappen (lacht). Maar het was mooi, ik heb me er altijd veilig gevoeld. Op Man zijn er ook enkele goeie amateurgezelschappen en als één van de weinige jongens met interesse in acteren had ik de rollen voor het uitkiezen. Alleen dacht ik nooit dat het meer zou worden dan een hobby: Londen lijkt heel ver weg voor iemand op Man. En kijk nu (lacht).”

Heartstopper – seizoen 2, nu te zien op Netflix

© Humo