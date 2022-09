Tickets tegen een spotprijs, maar Arcade Fire leek niet gecanceld in Antwerpen: ‘Misplaatste massahysterie’

Keur je met je aanwezigheid de daden goed waarvan Win Butler beschuldigd wordt? Aai je met applaus voor de muziek ook over de bol van iemand die als gevolg van het steeds luider wordende applaus mogelijk misbruik heeft gemaakt van zijn machtssituatie? En spuw je door songs mee te blèren ook niet in het gezicht van de vermeende slachtoffers van seksueel wangedrag?

Eén dag voor de start van de Europese tournee van Arcade Fire bracht muzieksite Pitchfork getuigenissen naar buiten van vier fans die zanger Win Butler beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Eén slachtoffer spreekt van een ongewenste aanraking, de anderen vertelden hoe hij aangedrongen zou hebben op sexting en seks. Win Butler, samen met zijn vrouw Régine Chassagne de gezichten van Arcade Fire, heeft de buitenechtelijke relaties toegegeven, maar hij ontkent dat er sprake is geweest van dwang. Eerder al stapte Wins broer Will uit de groep, wat de ernst van de verhalen volgens fans onderstreept.

In een statement tegenover Pitchfork ging de Canadees in op de beschuldigen en sloeg hij mea culpa. “Het spijt me voor de pijn die ik heb veroorzaakt”, klonk het. In het kamp van Arcade Fire blijft het sindsdien akelig stil. Enkel toen Leslie Feist besliste om uit de tournee te stappen in haar rol als voorprogramma volgde er een korte reactie: “We vinden het erg jammer om Leslie naar huis te zien gaan, maar begrijpen en respecteren haar beslissing volledig.”

“Nog langer toeren met de groep zou symboliseren dat ik de pijn die Win Butler veroorzaakt heeft verdedig of negeer”, schreef Feist in een verklaring op Facebook. “Terwijl vertrekken zou impliceren dat ik me als een rechter opstel.” Rond het Sportpaleis was dan weer weinig sprake van een ethisch dilemma. Van “onschuldig tot het tegendeel is bewezen” tot zelfverklaarde superfans die “zelfs niet op de hoogte” waren van de heisa: na een rondvraag was de conclusie dat de Vlaamse fans van Arcade Fire de kerk in het midden houdt.

Discussie

“Gaan of niet gaan: ik heb de discussie thuis gevoerd met mijn vriendin, maar voor zover ik weet, blijft het bij beschuldigingen en is er geen officiële klacht”, zegt Jelle Moës. “Als hij in verdenking gesteld zou zijn, pas dan zou ik mijn beslissing heroverwegen.” “We moet toegeven dat we er eigenlijk niet bij hebben stilgestaan”, klinkt het in de vriendengroep van Wendy en Vicky Troch. “Pas doordat het er vandaag uitgebreid over ging op Radio 1 hadden we door dat er iets aan de hand is, maar voor ons blijft het in de eerste plaats een goede groep.”

Een handvol fans weigert te reageren, omdat ze vinden dat de media bijdragen aan de “misplaatste massahysterie”. Enkelingen vertellen dat ze hebben overwogen om de tickets door te verkopen, anderen zijn er net door de bodemprijzen op Ticketswap. Voor een plaats op het middenplein moest je op een bepaald moment 20 euro neertellen, waar de tickets oorspronkelijk bijna 70 euro kostten. Voor een zitplaats betaalde je op de doorverkoopsite slechts 15 euro in de plaats van de originele 50 euro.

Beeld Getty Images

“Verdorie, ik heb nog 30 euro betaald”, glimlacht een twintiger die anoniem wenst te blijven omdat ze met de beschuldigingen gewrongen zit. “Het is de tweede keer dat ik Arcade Fire zal zien, maar de eerste keer was zo goed, wat mij uiteindelijk heeft overhaald om alsnog een ticket te kopen.” Tim Broddin heeft Arcade Fire intussen 15 keer gezien, en vindt dat ieder voor zich moet uitmaken hoe zwaar getild wordt aan de beschuldigingen, “al ben ik wel benieuwd of ik de eikel en de artiest zal kunnen loskoppelen”.

Dickpic

“Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”, countert Sigrid Snijders. “Werd vroeger ook niet naar Guns N’ Roses gegaan, ondanks dat geweten was dat er backstage drugs circuleerde, waar ik mij ook niet in kan vinden? De kans bestaat dat mijn 16-jarige dochter ooit een ongewenste dickpic zal krijgen. Ik keur dat niet goed – Butlers gedrag evenmin – maar elimineer iedereen die nooit een fout heeft begaan en er blijven 1.000 mensen over op aarde.”

Zolang het bij beschuldigingen blijft, is het niet fair om de hele groep te straffen, vindt Snijders. Tijdens de show in het Sportpaleis vroeg Win Butler om applaus voor de 71 crewleden die deze tournee mogelijk maken. Dat is wellicht ook de reden dat Arcade Fire na de commotie heeft beslist om niet te stoppen met toeren, wat financieel een enorme aderlating zou zijn voor Butler, de muzikanten én de crew.

Arcade Fire Beeld NYT

“We hebben niet getwijfeld om te komen, maar we vragen ons wel af of de spanning binnen de groep voelbaar zal zijn”, klonk het vooraf bij vriendinnen Annick en Kathleen. Het antwoord? Nee. Win Butler strooide kwistig peacetekens in het rond, maar ging in zijn bindteksten niet in op de beschuldigingen. Twee uur lang leek multi-instrumentalist Paul Beaubrun de tijd van zijn leven te hebben en iemand die met tegenzin naar het werk gaat, gaat niet tekeer zoals Régine Chassagne – ze gaf in een statement aan achter haar man te staan – tijdens ‘Reflektor’.

Voor het eerst deze tournee nam Win Butler de tijd om te crowdsurfen, daar waar hij de vorige weken toch voorzichtiger te werk ging, zo viel af te leiden uit eerdere recensies van deze tournee. Na afloop werd ‘Wake Up’ vrolijk meegefloten door een huiswaarts kerend Sportpaleis. Je kreeg de indruk dat de storm wel zal gaan liggen, al blijft de nasmaak toch wrang.