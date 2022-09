‘Ticket to Paradise’: met Clooney en Roberts op tweedeklassetrip naar het verleden ★★☆☆☆

In ieder min of meer deftig drieaktenverhaal eindigen de protagonisten als een beter mens door toedoen van de extreme omstandigheden waarin de vertelling hen dwingt, maar in Ticket to Paradise komen ex-echtelieden David (George Clooney) en Georgia (Julia Roberts) wel van héél ver. Wat een verachtelijke, reactionaire, wereldvreemde, aan upper middle class-luxe verslingerde lui, met een diepe onwil om een vreemde cultuur waarin ze onverhoeds beland zijn te begrijpen, en een al even grote onverschilligheid voor het persoonlijke geluk van hun enige dochter Lily (Kaitlyn Dever). Trouwen met een schone, goudeerlijke zeewierboer op Bali, zodat de prestigieuze rechtenstudie waarvoor ze zwaar hebben gedokt niet meer opbrengt? Ze dachten het niet, en dus moet dat zaakje worden gesaboteerd.

Wie alleen al de affiche van Ticket to Paradise aanschouwt, beseft natuurlijk meteen dat dit hele opzet maar een voorwendsel is voor datgene waar deze rolprent écht om draait: de personages van de twee goed onderhouden occasies (hier en daar een uitgeblutst of vervangen spatbord niet te na gesproken) die, na bijna twintig jaar gescheiden te hebben geleefd, stilaan weer naar elkaar toe groeien. De vluchtig afgehaspelde romance tussen de twee jongelui heeft daarbij goeddeels dezelfde functie als de ook al vervangbare paradijselijke setting: ze vormt niet meer dan het decor voor datgene wat de naar romantische stroop smachtende kijker écht naar de bioscoopzaal moet jagen.

De voorzienigheid wil dat Julia Roberts en George Clooney, respectievelijk de koningin en koning van de romantische komedie in de jaren 1990 en 2000, nog nooit sámen een romcom hebben gemaakt. Het moet regisseur Ol Parker de perfecte kapstok hebben geleken om er deze grootse terugkeer van het ooit razend populaire filmgenre mee in te luiden. Een genre wiens aloude formule hij ook met een opmerkelijke slaafsheid volgt.

De belangrijkste personages in Ticket to Paradise vertonen een scherp randje dat langzaam maar zeker de comedyfactor opdrijft, zeker naarmate de inzet wordt verhoogd door de situaties waarin ze belanden. Dat geeft net genoeg vonken af om de film uit te zitten tot aan het slot, waarin alles wat het afgelopen anderhalve uur min of meer interessant had gemaakt weer vrolijk overboord wordt gekieperd. Eerst landt nog even het onvermijdelijke moraallesje, en tot slot wordt u in de finale ondergeslobberd met een zoete, plakkerige brij van meligheid. Roberts en Clooney, maar ook de veel in haar mars hebbende Dever (Booksmart, tv-reeks Justified), lopen zo hard hun best te doen om het toch nog te doen lukken dat het alle spontaniteit in de weg komt te staan. Wat uiteindelijk overschiet is een solide gemaakte en vaardig geacteerde maar sprankelloze screwball comedy.

Ticket to Paradise loopt vanaf woensdag 28 september in de zalen.