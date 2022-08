Thrillerkoning Stephen King: ‘De opkomst van het fascisme in de VS wordt overschat’

De Amerikaanse schrijver Stephen King (74) laat over twee weken zijn 65ste roman op de wereld los. De meester van het gruwelverhaal over dode vissen, uw kledij en jawel, het goede in de mens.

In het Britse tv-programma Pointless werd honderd mensen gevraagd om in honderd seconden zo veel mogelijk romans van Stephen King op te sommen. Zou de schrijver er een idee van hebben welke drie van zijn romans het bekendst zijn?

“Hmm”, zegt Stephen King. “Het misschien? Carrie?”

“Het en Carrie waren nummer 1 en 3. Wat is nummer 2?”

King denkt een poosje na, maar geeft het op. “De Shining”, zeg ik dan maar.

“O, wow”, zegt hij. “De Shining. Die was ik compleet vergeten.”

Het lijkt een goed vertrekpunt. Kings loopbaan is zo buitengewoon, zit zo propvol bestsellers die deel uitmaken van het collectieve bewustzijn, met boeken die zo veel betekenen voor zo veel mensen, dat hij zelfs over het hoofd ziet dat hij ooit De Shining heeft geschreven. Van zijn boeken gingen meer dan 350 miljoen exemplaren over de toonbank, tal van boeken werden bewerkt voor film en tv. En hij is een veelschrijver: Carrie, zijn eerste roman, kwam uit in 1974. Fairy Tale wordt zijn 65ste.

Op zijn 74ste wint King nu de Sunday Times Award for Literary Excellence. In het verleden viel onder anderen Seamus Heaney, Ted Hughes en Elena Ferrante die eer te beurt.

King lacht eens als ik opmerk dat hij volgens ­lezers wellicht onze grootste nog levende schrijver is. Onterecht natuurlijk, maar wat voor iemand zou hij zijn als hij gewoon instemmend zou knikken?

BIO geboren op 21 september 1947 in Portland (VS) • schrijver van horror- en scifiverhalen, en thrillers • bekende pseudoniemen: Richard Bachman, Beryl Evans, John Swithen • romans: 65 • verkochte exemplaren: meer dan 350 miljoen • filmadaptaties: meer dan 59, onder meer The Shawshank Redemption, vier versies van Carrie en Stanley Kubricks The Shining

“Maar als we een peiling bij gerenommeerde critici zouden doen, zouden die dat ook zeggen?”, vraag ik. “Nee, dat denk ik absoluut niet”, zegt hij. “De grootste nog levende schrijver volgens critici? Hoe heet die kerel van Atonement? Ian McEwan. Aan deze kant van de oceaan krijgt Cormac ­McCarthy wellicht wat stemmen, maar er zijn veel schrijvers die het er beter dan ik zouden afbrengen. Ik ben gewoon tevreden met wat ik doe, en het is heel fijn om de prijs te winnen. Het is beter om prijzen te winnen dan je naam bij de over­lijdensberichten te zien.”

Toch is hij bereid toe te geven dat hij in sommige dingen best goed is, zoals in het visualiseren van scènes. “Bill Thompson, mijn eerste redacteur, zei weleens: ‘Steve heeft een projector in zijn hoofd.’ Ik ben altijd goed geweest in het visualiseren van beweging, actie, vertelling. Scènes waarin mensen bang zijn en gaan lopen of vechten, of zich in een spannende situatie bevinden. Dat soort scènes zie ik heel helder.”

Boem!

Ik sta op het punt te vragen of er dingen zijn waarin hij minder goed is dan andere schrijvers, maar hij is me voor. Een recensent, zegt hij, wees hem er ooit op dat hij in de regel nooit mensen beschrijft. “Ik zei: ‘Welnee, want ik zit binnen in hen. Ik zou hen kunnen beschrijven als ze voorbij een spiegel gingen of zo.’ Ik weet bijvoorbeeld dat Holly Gibney (van de Bill Hodges-trilogie, red.) grijs aan het worden is omdat ik dat in een spiegel heb gezien. Iets wat ik in het algemeen ook niet doe, is de kleren beschrijven die mensen dragen. Dat kan me niet veel schelen. Ik ben zelf ook niet meteen een kledingfanaat.”

Ik heb hetzelfde, zeg ik. Mijn redacteurs ­vragen me altijd hoe mijn personages ­eruitzien, en dan zeg ik: “Gewoon, een ­kerel.” “Inderdaad”, zegt hij. “Gewoon een gast.”

Cruciaal bij het schrijven is gaan zitten op die stoel en beginnen, zeg ik. Hoe staat hij tegenover dat gaan zitten op een stoel?

“Dat is moeilijk. Het is moeilijk om te beginnen. Op een gegeven moment denk ik: ‘Ik heb een geweldig idee in mijn hoofd.’ Boem! Het is daar. Maar ik weet ook dat als ik ga zitten om het op te schrijven, als ik het uit mijn hoofd moet halen om op de pagina te zetten, het niet zo goed zal zijn. Ik zei vroeger weleens dat ik ga zitten en die dode vis vastgrijp en zeg: ‘Hoe ruik je vandaag, mijn beste?’”

“Maar hoe slecht het ook is, toch ga je de volgende dag weer zitten.

“Weet je wat het is? Als ik dit niet zou doen tussen 8 uur ’s ochtends en ’s middags, wat zou ik dan wel doen? Als ik tussen twee projecten zit, heb ik de neiging om wat door het huis te dwalen. Dan steek ik dingen in dozen en zegt mijn vrouw: ‘Waarom ga je niet wat schrijven?’”

Het huis van King bevindt zich in de staat Maine in het noordoosten van de States – hij vliegt niet – waar hij woont met zijn vrouw Tabitha. Zij is ook schrijver; de twee leerden elkaar aan de universiteit kennen. Ze hebben een dochter en twee zonen en zijn al 51 jaar getrouwd. King begon als kind te schrijven en verkocht verhalen aan vriendjes. Zijn vader was een rondreizende stofzuigerverkoper die in de Tweede Wereldoorlog vocht en zijn moeder verliet toen King 2 jaar was.

Hij schreef ooit: ‘Schrijven maakt mijn leven mooier en prettiger.’ Dat was zeker het geval in 1999, toen hij bijna omkwam bij een ongeval. King werd aangereden door een bestelwagen op een wandeling. Zijn been was op negen plaatsen gebroken, hij had een geklapte long en een gebroken heup. Na vijf weken van operaties begon hij opnieuw te schrijven – aan zijn memoires deze keer.

Gifpil

Kings heerlijke nieuwe boek, het lijvige Fairy Tale, speelt zich af in provinciaal Amerika en draait rond de strijd tussen goed en kwaad. Het is een klassieke King, en dus druipt de schrijfvreugde ervan af. Hij begon eraan bij het begin van de coronalockdown en besloot volgens de overlevering iets te schrijven wat hem gelukkig maakte.

“Dat klopt”, zegt hij. “Ik wilde iets doen waar ik plezier uit putte, en dat me even niet zou doen denken aan ­covid en Trump, politiek en alle dingen waarmee ik elke dag geconfronteerd werd. En ik wilde iets meeslepends schrijven om te lezen. Zo is het ongeveer gegaan.”

King schrijft graag en goed over kinderen en adolescenten, en dat is ook het geval in Fairy Tale, met een hoofdrol voor de 17-jarige Charlie Reade. Toch moet hij toegeven dat het almaar moeilijker is om daarvoor voort te gaan op zijn eigen kindertijd. “Ik moest vragen stellen aan mijn kleinzonen, en moest mijn verbeelding echt op de proef stellen. Ik denk dat het centrale personage en de emotionele achtergrond niet echt veel wijzigen van generatie op generatie, maar nu is er wel een hele nieuwe wereld van sociale media, en het kostte me toch wat moeite om Charlie in die context te plaatsen.”

Hoe kijkt hij tegen die sociale media aan? “Het is een gifpil. Kijk, het is natuurlijk prachtig dat bijvoorbeeld in de nasleep van de dood van George Floyd – vermoord door de politie – dankzij de sociale media protestacties werden gehouden in Amerikaanse steden en de rest van de wereld. Maar aan de andere kant zijn het ook de sociale media die het idee hebben uitvergroot dat Trump werd bedrogen bij de verkiezingen. En er zijn miljoenen mensen die geloven dat de covidvaccinatie iets verschrikkelijks is. Sommige dingen aan sociale media zijn goed, andere zijn niet zo goed, en sommige zijn ronduit kwaadaardig.”

Ik zeg King dat in Europa mensen zich vooral zorgen maken over de opkomst van het fascisme in Amerika, maar hij zegt dat dat “overschat” wordt. “Er is een sterke politieke rechtervleugel in Amerika, en ze beschikken over een megafoon in sommige media. Dat zijn geen fascisten maar extreemrechtse lui. Het zijn in elk geval klimaatontkenners, en dat is dus een ernstig probleem. Maar nogmaals, het zijn krankzinnige dingen zoals QAnon die de pers halen. Je moet onthouden dat Hillary Clinton drie miljoen stemmen meer dan Trump haalde en dat Biden Trump met zeven miljoen stemmen versloeg.”

King heeft vaak over het kwaad in diverse vormen geschreven, maar stelt daar ook altijd menselijk fatsoen tegenover. “Ik denk inderdaad dat de meeste mensen goed zijn”, zegt hij. “De meeste mensen zullen delen wat ze hebben. Er is een verhaal over Gerald Ford, die eventjes president was nadat Nixon was afgetreden, van toen hij nog in het Huis van Afgevaardigden zat. Als hij naar het Capitool wandelde en een kind met honger op de dorpel zag staan, gaf hij het zijn lunchpakket, om vervolgens binnen tegen een programma voor schoolmaaltijden te stemmen en daar de contradictie niet van te zien. Ik denk dat dat voor de meeste Amerikanen geldt.

Wildste dromen

“Voor mij was Trump een gruwelijke president en een gruwelijke persoon. Ik denk echt dat hij zich crimineel gedroeg, en ik had zeker het gevoel dat hij een sociopaat was die de Amerikaanse democratie probeerde te ­ontwrichten, niet vanuit politieke ­motieven maar omdat hij niet wilde toegeven dat hij de verkiezingen ­verloren had.

“Ik begrijp dus niet hoe het kan dat mensen hem blijven steunen. Maar ik kan wel degelijk begrijpen dat een kerel die met een pick-uptruck rijdt vol Trump- en NRA-stickers – je weet wel: ‘Je zult mijn geweer alleen afpakken als je het uit mijn koude, dode vingers wrikt’ – zal stoppen om een vreemde op te pikken in een hevige regenbui en zal zeggen: ‘Waar moet je naartoe, jongen?’

“Die kerel zal misschien zijn uiterste best doen om die vreemde op zijn bestemming te krijgen, want als individu zijn mensen goed. Maar soms, als ze zich verenigen tot een politieke groep, is het een probleem.”

King heeft 350 miljoen boeken verkocht en is alom geliefd. Heeft het leven hem gebracht wat hij ervan verlangde? “Ja”, zegt hij. “Het is fantastisch dat ik mijn familie kan onderhouden door iets te doen waarvan ik houd. Het is heerlijk dat ik het talent dat me is gegeven kan gebruiken om verhalen te schrijven en mensen gelukkig te maken.

“Als ik schrijf, draait alles om mezelf en de lezer, en dat is een prachtig gevoel. Ik ga niet zeggen dat ik in mijn wildste dromen nooit gedroomd had van gigantisch succes, maar eigenlijk wilde ik gewoon van mijn pen kunnen leven. Ik kan niet contenter zijn.”

© The Sunday Times Magazine

Stephen King, Fairy Tale, uitgeverij Boekerij, 592 p., 24,99 euro. Vertaling Annemarie Lodewijk