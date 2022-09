‘Three Thousand Years of Longing’: een ouderwets sprookje over liefde, hunkering en vrijheid ★★★☆☆

Als wij plots oog in oog staan met een geest uit een fles zouden we wellicht wensen om Furiosa, George Millers langverwachte prequel op het vlammende Mad Max: Fury Road, nu al te kunnen zien. Dat is echter niet wat Alithea Binnie (een nerdy Tilda Swinton) doet in Millers nieuwe film Three Thousand Years of Longing. Integendeel, zij stelt de Djinn (Idris Elba met puntoren) die zopas voor haar ogen uit een antiek flesje is opgedoken eerst grondig in vraag.

Alithea is narratologie-expert en kent sprookjes als haar broekzak. Ze weet dus niet alleen dat geesten producten van het menselijke brein zijn, maar ook dat wensverhalen meestal slecht eindigen. Erger nog, Alithea heeft helemaal geen wensen. Ze is naar eigen zeggen perfect gelukkig met haar berekende, studieuze bestaan als hardwerkende single.

Verlangen naar verlangen

Voor de Djinn is dat een regelrechte ramp, want als hij haar niet mag helpen, kan hij zichzelf ook niet bevrijden. Hij bepleit zijn zaak door aan Alithea (en aan de kijker) zijn levensverhaal te vertellen: een geschiedenis vol passie en intrige, die vele duizenden jaren en verschillende beschavingen overspant.

Gaandeweg worden de gelijkenissen tussen Alithea en de Djinn steeds duidelijker. Beiden voelen zich al heel lang onzichtbaar en eenzaam. Langzaamaan leert Alithea te verlangen naar het verlangen.

Miller had tussen zijn twee Mad Max-films in duidelijk zin om de andere kant van het filmische spectrum te verkennen. Three Thousand Years of Longing is een ouderwets sprookje over liefde, hunkering en vrijheid, dat uit een andere, minder cynische tijd lijkt te komen – alsof de film decennialang in een verzegeld flesje heeft liggen rijpen. De kleurrijke visuele effecten transporteren je naar exotische werelden, maar de omstandige raamvertelling zuigt bij momenten het momentum uit de film. Een ode aan het vertellen, die niet optimaal verteld wordt.

Vanaf morgen in de bioscoop.