Thomas More Hogeschool maakt eerste TikTok-serie in België

De serie gaat over Zara Milarian, een 18-jarige student die voor een belangrijke keuze in haar leven staat: wat zal ze volgend jaar studeren? ‘En wa nu?’ is een initiatief van Thomas More en werd volledig gemaakt door studenten van de hogeschool.

‘En wa nu?’ is een vraag die elke schoolverlater geregeld te horen krijgt. De serie toont hoe Zara (Parnian Robatsarpooshi, 19) door haar omgeving beïnvloed wordt in haar studiekeuze. “Met ‘En wa nu?’ wil Thomas More tonen hoe het is om aan hun hogeschool te studeren, maar ook hoe het studentenleven buiten de leslokalen eruitziet”, zegt producer Laura Wulteput (25). “De serie moet jongeren inspireren om de juiste studiekeuze te maken en wil ook aantonen dat twijfels bij zo’n beslissing heel normaal zijn.”

Flitsend gemonteerd

Voor dit project wilde Thomas More zo dicht mogelijk bij de doelgroep staan. Daarom werd TikTok als platform voor de serie gekozen. TikTok is een app waarop voornamelijk jongeren muziekvideo’s posten die tussen de 3 en 60 seconden duren: helemaal anders dan tv-series van tientallen minuten. “TikTok is een heel vergankelijk medium, waardoor we op zoek zijn gegaan naar een flitsende montagestijl. De kracht van de serie zit in de snelheid, niet in diepe dialogen”, aldus Domien De Beul (23), verantwoordelijke voor montage en creatie. “Het resultaat zijn 18 afleveringen van telkens één minuut, die steeds zijn opgebouwd rond een bekende TikTok-hit.”

'En wa nu?' Beeld Thomas More

Voor studenten, door studenten

Voor de productie van de fictiereeks schakelde de hogeschool haar eigen studenten in. Het idee, verhaallijn, productie en montage werden volledig bedacht door de studenten van de Belgian Advertising School, een postgraduaat aan Thomas More. “De grote sterkte van deze serie is dat de makers ook allemaal Generation Z’ers zijn. Wij weten heel goed wat er zich afspeelt in de leefwereld van de doelgroep. Wij stonden nog niet zo lang geleden zelf voor die moeilijke keuze”, zegt regisseur Jazz Sanusi (25). Ook de hele cast is student aan Thomas More.

‘En wa nu?’ - vanaf 15 augustus elke dag op het TikTok-account @thomasmore.be.