Thomas Heerma van Voss: ‘Dromen van een groots leven kan je ook verlammen’

De nieuwe verhalenbundel van Thomas Heerma van Voss (31) heeft niet toevallig twee titels. Passagiers/achterblijvers gaat over géén keuzes kunnen maken, en de gevolgen van dat niet-kiezen. ‘Ik denk nooit over mijn personages: wat een sukkels.’

Thomas Heerma van Voss is een rasschrijver. Na zijn debuut De allestafel, verschenen toen hij nog maar 19 was, noemde A.F.Th. van der Heijden hem prompt “een van de grootste talenten van Nederland”. Enkele romans en verhalenbundels later is hij nog altijd maar 31 en blinkt zijn ster steeds nadrukkelijker aan het literaire firmament. Met Passagiers/achterblijvers heeft hij vandaag een heerlijk meeslepende verhalenbundel geschreven over de dralende, verlangende en proberende mens. “De gedachte dat iedereen kan afglijden, lijkt vandaag helemaal te ontbreken.”

De personages in Passagiers/achterblijvers zitten vol verwachtingen en aspiraties. Ze dromen van een vol, rijk leven. Alleen wil dat voor heel wat mensen niet meteen vanzelf lukken.

“Dat is inderdaad iets wat ze heel erg delen: die verwachtingen, die hunkering naar iets dat misschien net niet of zelfs helemaal niet bereikbaar is. Dat kan een verlangen zijn naar iets heel concreets, zoals het maken van een reis of het bijwonen van een raketlancering, maar het kan ook iets veel abstracters zijn, zoals het leiden van een groots en spannend leven.

BIO * Nederlands schrijver * geboren op 13 juni 1990 in Amsterdam * studeerde Engels in Londen en Nederlands in Amsterdam * romandebuut De allestafel (2009), daarna verschenen o.a. Stern (2013), verhalenbundel De derde persoon (2014) en Condities (2020, longlist Libris Literatuur Prijs) * schreef samen met zijn broer Daan de thriller Ultimatum (2015) * publiceerde in Vrij Nederland, de Volkskrant, NRC, De Correspondent, De Groene Amsterdammer * - verhalenbundel Passagiers/Achterblijvers is nu uit bij Das Mag

“Ik schrijf graag over dat type mens: de beetje dromende, heel erg verlangende mens die dan toch steeds geconfronteerd wordt, niet met een inktzwarte werkelijkheid, maar wel met kleinere en grotere tegenslagen, en ook met de eigen verwachtingen die misschien niet helemaal uitkomen of die hij of zij misschien niet eens helemaal doorgrondt. Soms weet je nu eenmaal niet heel goed wat je nu eigenlijk wilt. Ik begrijp al die verlangens ook goed. Ik denk nooit over mijn personages: wat een sukkels. Het zijn in zekere zin hun hunkeringen en dromen die hen op de been houden en in beweging krijgen, die hen dingen doen besluiten.”

Het hoofdpersonage in ‘Bowlen in Philadelphia’ droomt ervan ‘iemand te zijn die semispontaan door Amerika trekt’, de verteller uit ‘Verwachtingen’ droomt van ‘wilde levens vol verrassing’. In hoeverre is dat groots dromen iets van deze tijd? Het idee dat alles kan, nothing is impossible?

“Just do it, ja, en ouders die zeggen: je kunt alles worden wat je wilt, een zowel heel stimulerende als verlammende zin. Ik ben altijd voorzichtig om te zeggen dat het iets van deze tijd is, want ik heb natuurlijk geen andere tijden meegemaakt.

“Maar het is niet toevallig dat ik hierover schrijf, ik zie het veel om me heen. Ik denk dan aan goede vrienden van mij, die nu midden in de dertig zijn. Toen ze begin twintig waren, hadden ze een andere voorstelling van het leven dan die van de drukke baan, de jengelende kinderen en de hypotheek die ze nu hebben. Je ziet dan toch dat hun wereld eerder krimpt dan dat hij groter wordt. Terwijl je volgens mij als je jong bent heel erg het idee hebt dat de wereld later zal groeien en overrompelen. Dat botst natuurlijk heel sterk.”

Die grootse verlangens vertalen zich in ‘levens als afvinklijstjes’. We moeten zo veel mogelijk ervaringen, avonturen en belevenissen kunnen afvinken, anders is ons leven niet geslaagd. Willen wij, moderne mensen, niet gewoon te veel?

“Goede vraag. Ik denk nu aan dat personage dat je al noemde uit ‘Bowlen in Philadelphia’. Dat is ook echt iemand van nu. Hij is rond de dertig, heeft in zekere zin de wereld nog aan zijn voeten en is duidelijk opgegroeid met het idee dat in principe alles kan. Ik merk wel vaker bij zulke mensen dat het idee van onbegrensde mogelijkheden ook erg benauwend kan zijn. Ik denk dat hij in zekere zin gegeseld wordt door het feit dat alles kan. Hij kan uit al die opties niet zo goed kiezen, hij verdrinkt een beetje in die grote wereld en ik denk dat veel van de personages dat delen.”

Vanwaar komt al dat verlangen?

“Voor een groot stuk wordt dat aangewakkerd door de mensen om je heen. Het is een soort opbod, waaraan niemand zich kan onttrekken. De niet onterechte gemeenplaats is dat er op sociale media voortdurend een soort superlevens wordt geafficheerd, maar ik denk dat het ook in je directe omgeving zit.

“Neem nu die jongen uit ‘Bowlen in Philadelphia’, om hem maar weer te noemen: hij heeft een relatie waarin de dingen allerminst vanzelf gaan, die nu ook niet per se verschrikkelijk is, maar waarmee hij wel worstelt, en hij verliest zich vervolgens zo makkelijk in bewondering voor dat koppel dat naar Amerika verhuisd is en bij wie hij op bezoek is. Hij denkt: ja, zíj zijn daadkrachtig, zij hebben het voor elkaar, zij beleven een avontuur! Bij hem zie je heel erg dat er overal rond hem heen wel iets interessanters lijkt te gebeuren. Hij gaat zelf naar een congres in New York. Mocht hij dat van de buitenkant zien, zou hij daar wellicht ook jaloers op zijn, maar nu hij er zelf heengaat, interesseert het hem eigenlijk geen bal. Dat idee is iets dat veel personages in het boek delen en ik denk veel mensen vandaag de dag ook.”

Het idee dat het elders beter is.

“Ja, dat iets je aanlokkelijker toeschijnt. Dat kan je in beweging krijgen, maar ook verlammen.”

Dromen kunnen inderdaad verlammend werken. Het personage in ‘Bowlen in Philadelphia’ herhaalt als een mantra: ‘Het gaat goed, het komt goed’, liever dan onder ogen te zien hoe slecht zijn relatie is. Zou hij niet beter het heft in handen nemen en zijn partner verlaten?

“Zeker. Alleen, dat kunnen wij vanaf de buitenkant heel makkelijk zeggen, maar ik begrijp hem volkomen, want het is ontzettend moeilijk om jezelf van een afstand te bekijken. Hij had natuurlijk ook verwachtingen over zijn relatie. Het begin was heel florissant en liefdevol en daar blijft hij aan vasthouden. Als er daarna zaken minder goed gaan, zoals dat vaak gaat in relaties, blijft hij denken: ‘Het begin was goed, er zat íéts goed, dus dat komt wel terug’.

“Het ís gewoon heel moeilijk om, terwijl dingen geleidelijk verschuiven, één punt te herkennen en te zeggen: dit is niet goed meer, hier trek ik de grens. Er is een bekend experiment waaraan ik nu moet denken: als je iemand 100.000 euro biedt om bijvoorbeeld een voorbijganger in een gracht te gooien, dan doe je dat wellicht. Maar als ik de hele tijd 1 euro van dat bedrag aftrek, wordt het heel moeilijk voor jou om te bepalen wanneer je het niet meer doet. Dat gebeurt geloof ik ook in veel liefdes- en vriendschapsrelaties. Dingen verschuiven gaandeweg en dan is het heel moeilijk om op één welgekozen moment het roer om te gooien.

‘Als je jong bent, heb je heel erg het idee dat de wereld later zal groeien en overrompelen. Terwijl hij eerder krimpt.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Dat is het lastige aan verwachtingen, die zijn vaak nogal ruim op te vatten. Het is niet: ‘de verwachting is dat op die dag dit of dat gebeurt’, want dan weet je perfect of iets is uitgekomen of niet, maar de verwachting is ‘een grootser leven’. Tja, wat is dat? Een reis naar Amerika echoot dat nog enigszins, dat voldoet in zekere zin aan die verwachting…”

Maar het congres is saai, het is warm in de stad, het appartement is klein…

“Ja, en je kunt dan niet zeggen: mijn appartement is klein, dús mijn avontuur is mislukt.”

Liever dan de waarheid onder ogen zien, lijkt het soms alsof de personages in uw bundel de leugen verkiezen en moedwillig blinde vlekken inbouwen.

“Als je jong bent, vertel je jezelf natuurlijk graag een groots verhaal: ik ga zó leven, dít moet mijn leven worden. Ik denk dat het erg pijnlijk is om dan op een gegeven moment tegen jezelf te zeggen: ik hoopte misschien dat dit erin zat, maar blijkbaar ben ik daartoe niet in staat. Ook in een relatie of vriendschappen lijkt het me knap lastig om te zeggen: ik lig onder. Of: het is niet wat ik ervan hoopte. Dan neem je namelijk niet alleen afstand van die relatie, maar ook van je vroegere zelf die daarin geloofde, en van alle verhalen die je daar omheen hebt gebouwd.”

Is dat ook niet de angst om te falen?

“Dan zitten we in het domein van toegeven dat je inwisselbaar en overbodig bent. Of ‘gewoontjes’. Dat is een besef dat veel mensen volgens mij wel hebben, maar tegelijk proberen te ontvluchten en ontkennen. Het vloekt natuurlijk heel erg met dat idee van ‘je kunt alles worden’, ‘je bent uniek’. Niet iedereen kan uniek zijn, natuurlijk.” (lacht)

‘Iedereen is uniek, behalve ik’, zoals Herman Brusselmans al schreef.

“Precies.” (lacht)

Wat met de mensen die niet meekunnen in het maatschappelijk ideaal van een vol en succesrijk leven? Zijn zij de achterblijvers uit de titel?

“In Nederland waren er een jaar geleden allerlei rellen en toen werd aan minister-president Rutte gevraagd: ‘Interesseert het u wat die mensen beweegt?’ Rutte zei toen simpelweg dat dat hem in het geheel níét boeide. Dat vind ik zo’n faliekante fout, niet eens hoofdzakelijk omdat die mensen zich dan ongehoord voelen, maar vooral omdat het lijkt te zeggen: die relschoppers zijn ráár en wij moeten tegen hen optreden, in plaats van de veel logischere gedachte: die mensen hebben allerlei tegenslag die wij deels wel en deels niet kunnen voorkomen en daar moeten we ons in verdiepen. De gedachte dat iedereen zo ver kan afglijden, lijkt tegenwoordig helemaal te ontbreken. Volgens mij zou dat nochtans een van de basisaannames moeten zijn van de politiek, en ook van het schrijven.

“Als ik lees, maar zeker ook als ik schrijf, vind ik het interessanter om me in te leven in de gevallen die we in het gewone leven geneigd zijn een beetje te veronachtzamen. Ik denk dan: wat voor verhaal zou daarachter zitten? Ik probeer me voor te stellen hoe iemand tot bepaalde extreme gedragingen kan komen. Daarom denk ik dat mijn oog vaak valt op mensen die niet op het podium staan, mensen die niet de grote winnaars van de maatschappij zijn. Bij Rutte klinkt heel erg door dat prestaties altijd een eigen verdienste zijn en dat als je het niet haalt het je eigen schuld is. Dat is een vreselijke boodschap.”

Misschien bestaan ze, de mensen die hun eigen lot en geluk bepalen, maar de meesten van ons zijn passagiers, zijn mensen die níét aan het stuur zitten.

“Ja, heel wat van de personages koesteren de misleidende gedachte dat ze het lot een duwtje in de goede richting kunnen geven, maar merken dan dat ze, zoals wij allemaal, overgeleverd zijn aan toeval en willekeur. Misschien bestaat ze hoor, de categorie mensen die je ‘chauffeurs’ zou kunnen noemen, maar die komt niet echt in de bundel voor.” (lacht)

Veel mensen gaan juist daarnaar op zoek: naar een gevoel van controle.

“Ik denk ook wel dat sommige van mijn personages zich even chauffeurs wanen. Neem nu de verteller in het eerste verhaal. Hij komt in het bezit van een vriendenboekje, waardoor hij even het idee krijgt dat mensen leesbaar zouden kunnen zijn, met andere woorden dat je behalve hun lievelingsgerecht en -kleur, ook hun diepste zorgen, dromen en verlangens zou kunnen kennen. Van alle verhalen gaat dat verhaal het meest over controle. Hij voelt zich even méér dan een passagier en méér dan een achterblijver, maar dat is ook meer een kortstondige oprisping dan een blijvende toestand.”

Zijn verlangen naar leesbaarheid ontstaat uit een grote behoefte, een tekort. Heel menselijk, lijkt me dat: staand in de stront, dromen we van de sterren.

“Ja, hij weet zich duidelijk geen raad met gewone sociale interacties en gaat daardoor dromen dat je bij wijze van spreken een oortje in kunt hebben dat je influistert: die vindt dit, die houdt daarvan, die wil nu dat. Eigenlijk is dat iets heel aandoenlijks: hij wil permanent een soort hulplijn tot zijn beschikking hebben. Op deze manier zou ik me wél staande kunnen houden in de werkelijkheid, denkt hij. Want dat kan hij natuurlijk niet echt, maar daar hoopt hij wel op, zoals wij allemaal.”

Thomas Heerma van Voss, Passagiers/Achterblijvers, Das Mag, 224 p., 21,99 euro.