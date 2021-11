‘This Is America’: de schok na het eerste schot

Met een wrange, maatschappijkritische boodschap en een shockerende clip schoot ‘This Is America’ van Childish Gambino in 2018 naar de top van de eindejaarslijstjes.

Wie in het voorjaar van 2018 voor het eerst de videoclip van ‘This Is America’ zag, herinnert zich vast nog de schok na het eerste schot. Childish Gambino, nom de plume van Donald Glover, danst er stuiptrekkend door een lege loods naar een man met een kap over het hoofd die roerloos op een stoel zit. Glover trekt een revolver en schiet de man door het achterhoofd. Het lijkt op een executievideo van Islamistische Staat, maar Glovers dansjes, zijn macabere grimassen en groteske glimlach turnen het zaakje om tot ontregelend absurd theater.

“Ik wilde een goeie song schrijven,” zo maakt Glover zich er nadien voor de camera’s vanaf met een sardonische grijns, “een deuntje waar de mensen op Onafhankelijkheidsdag naar kunnen luisteren”. An sich is het een boud statement. Met zijn grimmige tekst die de Amerikaanse vuurwapenverheerlijking en het om zich heen klauwende racisme onder de microscoop legt, schopt Glover immers tegen de schenen van een extremistische Republikeinse agenda die zich op dat moment onder Donald Trump op zijn goorst laat zien. In tijden van #blacklivesmatter en schietpartijen op Amerikaanse middelbare scholen voelt ‘This Is America’ aan als een aansporing om de barricades te beklimmen.

Wanneer de obscure rapper Kidd Wes beweert dat zijn nummer ‘Made In America’ de blauwdruk was voor ‘This Is America’ en Childish Gambino voor de rechtbank daagt, zien Glovers producers zich genoodzaakt meer uitleg te geven. Zo zou een embryonale versie van ‘This Is America’ al in 2015 in Gambino’s muzieksoftware terug te vinden zijn. “We hebben de Pro Tools-files om het te bewijzen”, aldus diens manager. Ook de Zweedse producer Ludwig Göransson, rechterhand van Glover en medecomponist van ‘This Is America’, beweert dat Gambino lang voor de release met de melodie van het liedje op de proppen kwam, “als uit het niets”. Het duo bedacht schijnbaar moeiteloos de logge trap-beat en liet invloedrijke rappers zoals Young Thug, 21 Savage, BlocBoy JB en Quavo van Migos de ophitsende backingvocals inzingen.

Het gloedvolle Afrikaanse zangkoortje wortelt dan weer in Göranssons ervaring als soundtrackcomponist voor de Marvelfilm Black Panther. Daarvoor reisde hij naar Senegal om er de traditionele muziek te bestuderen en om er even te touren met de beroemde Senegalese gitarist Baaba Maal. Gek genoeg merkt Göransson pas zelf de impact van ‘This Is America’ op bij het zien van de videoclip: “Plots hoorde ik details waar ik tijdens de opnames nooit bij stilstond”, zei hij op National Public Radio. “In alles wat Donald doet, zitten zoveel lagen dat je kunt blijven kijken en luisteren.”

Beeld Youtube

De hallucinante videoclip leest als snoeiharde kritiek op het Amerikaanse systeem. Glovers huiveringwekkend cartooneske dansjes? Een verwijzing naar blackface en de minstrel shows uit de 19de eeuw. Glover die met een machinegeweer een zwart gospelkoor omvermaait? Een wrange referentie aan het bloedbad dat een extreemrechtse gek aanrichtte in een methodistenkerk in South Carolina in 2015. De gewelddadige taferelen die zich achter in de loods afspelen terwijl Glover en zijn dansers zich als clowns gedragen? Een sneer naar hoe de media zwart entertainment misbruiken om de maatschappelijke ellende van Afro-Amerikanen te verdoezelen.

‘This Is America’ eindigt met Glover die doodsbang door een donkere gang rent, weg van zijn achtervolgers. Het is het archetype van de immer vluchtende zwarte mens, weg van de witte slavenhandelaars die hem naar het leven staan.