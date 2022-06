Theater, circus en Hollywood aan de Schelde: Zomer van Antwerpen stelt programma voor

“Het station is als een museum, waarin bezoekers ronddwalen. Acteurs gaan op in de menigte en passanten worden acteurs.” Van 4 tot 16 juli wordt het Centraal Station van Antwerpen een subtiele schouwburg. Human Zoo van Bad van Marie is een audiotour waarbij bezoekers worden ondergedompeld in de talloze, kleine verhalen die elke dag in het majestueuze gebouw naast de Antwerpse Zoo plaatsvinden. Het is een van de blikvangers van het programma van de 28ste Zomer van Antwerpen.

Een Zomer waarin de verwondering deels in het alledaagse wordt gezocht. Van 3 juni tot 28 augustus kunt u ook gratis genieten van een vertoning die elke avond plaatsvindt: de zon die ondergaat in de Schelde. “De mooiste show op aarde", belooft het programma.

Daarnaast zijn de vertrouwde ingrediënten van de Zomer van Antwerpen ook aanwezig. Bij Cinema Urbana kunt u aan de Scheldekaaien genieten van uitstekende films als Dealer, Madres Paralelas en The Worst Person in the World. Ondertussen brengt Muziek in de Wijk lokale en internationale artiesten naar verschillende pleinen, en de Zomerbar en Zomerfabriek zijn heel juli en augustus open.

Ook circus en theater ontbreken dit jaar niet. Zo legt het Belgisch-Guinese circuscollectief Amoukanama in Fa de link tussen Afrika en Europa, terwijl dansers als Alexander Vantournhout (Screws XL) en theatermakers als Zuidpool (Mensenlandschappen) de podiumkunsten vieren. Of het klimaat redden: dat is alleszins wat Sien Vanmaele al kokend hoopt te kunnen doen in Zeemaal. “We kunnen vanuit onze keuken wel degelijk de wereld redden”, vertelde ze eerder in deze krant. “De kansen liggen er. We moeten ze alleen durven te grijpen.”

Van 16 juni tot 28 augustus op verschillende locaties in Antwerpen.