Theater Aan Zee viert 25ste verjaardag

“Het grootste podiumfestival van Vlaanderen”, stelde Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) trots bij de programmavoorstelling van Theater Aan Zee. Wat in 1997 “met de nodige improvisatie” startte, aldus Tommelein, is inmiddels “een geoliede machine” - 700 voorstellingen op ruim 40 locaties - die dit jaar 25 kaarsjes uitblaast.

Afscheidnemend artistiek directeur Luc Muylaert miste het grootste deel van de voorbereidingen door ziekte, en dus stelde zijn vervanger Jozefien Mombaerts het gros van het programma van de jubileumeditie van TAZ samen, onder de slogan ‘Zie je mij’ en met ‘zorg’ als centraal thema. Naast het gebruikelijke ‘Jong Werk’-luik heeft dat geleid tot een programma met veel grote namen: kleppers als Peeping Tom (Triptych), Studio Orka (Pied de poule), Kyoko Scholiers (Boy) en Voetvolk (Into the Open) hernemen gelauwerde voorstellingen, terwijl de spelers van Tutti Fratelli oprichtster Reinhilde Decleir eren in We zullen doorgaan.

Daarnaast wordt er in enkele premières subtiel teruggeblikt op de laatste kwarteeuw. De reus in de mens van Het Gevolg en Klein Verhaal, dat de vorige editie opende, krijgt een vervolg in De kinderen van de reus. Theatermaker Dirk Pauwels, TAZ-curator in 2017, maakt samen met zijn broer, beeldend kunstenaar Achiel Pauwels, Zolang het blijft duren gaat het goed! Rebekka De Wit, die in 2012 de Jongtheaterprijs kreeg, speelt haar nieuwe monoloog Unlimited Edition.

Fotografe Alexia Leysen, tot slot, vat 25 jaar TAZ samen met De zin, een foto-expo in De Nieuwe Gaanderijen die TAZ-gezichten als Wim Helsen, Titus De Voogdt, Caroline Pauwels en Bruno Vanden Broecke toont. (EWC)