‘The Worst Person in the World’ bewijst het: de romcom is niet dood

Een steengoede romantische komedie die bekroond wordt in Cannes: ‘The Worst Person in the World’ is anno 2021 een absolute rariteit. Want het ooit zo populaire genre heeft sinds de hoogdagen van ‘Notting Hill’ een diepe val gemaakt. Wat is er gebeurd? En hoe kun je de romcom vandaag toch nog een frisse wending geven?

De term ‘romcom’ is bijna een scheldwoord geworden. Synoniem met het soort zoetsappige, kleffe niemendalletjes dat meestal de cinema niet meer haalt, maar in bulk te bingen valt op Netflix, en al even goedkoop smaakt als de zak chips die je erbij opentrekt. De hoogdagen van de hopeloos verliefde en ietwat aandoenlijke filmheldin, meestal belichaamd door Julia Roberts, Meg Ryan of Cameron Diaz, liggen ver achter ons.

Nochtans is de romantische komedie een eeuwenoud genre, dat ontstond bij toneelschrijvers als Shakespeare en Marivaux, en zich vervolgens binnen de filmgeschiedenis bleef heruitvinden. Van stille films als Girl Shy over de screwballcomedies van de jaren 30 en 40 (Bringing Up Baby, His Girl Friday...), tot de cynische seventiesvariant van Woody Allen (Annie Hall, Manhattan) en de kassuccessen uit de jaren 80 en 90 (When Harry Met Sally, My Best Friend’s Wedding, Notting Hill).

Julia Roberts en Hugh Grant in 'Nothing Hill'. Beeld Photo News

De eeuwigheidswaarde van de romcom is makkelijk te verklaren, zegt seksuologe en relatiebemiddelaar Rika Ponnet. “Mensen houden van liefdesverhalen met een happy end, omdat ze ons op een heel basaal niveau raken: ze geven ons het gevoel dat dit soort scenario ons ook kan overkomen, dat we graag gezien zullen worden.”

Hoe komt het dan dat het genre toch wat van zijn pluimen heeft verloren? Natuurlijk worden er nog romcoms gemaakt, maar het valt op dat de bekendste acteurs en actrices ze veelal schuwen – een groot contrast met het tijdperk van Katharine Hepburn, Marilyn Monroe en co. Ook de grote hits in het genre blijven al enige tijd uit: in het lijstje van de meest succesvolle romcoms aller tijden staat het recente Crazy Rich Asians (2018) moederziel alleen tussen kaskrakers uit de jaren 90 en 2000.

Doodgebloed

“Na het succes van de jaren 90 is de romcom stilaan doodgebloed”, vindt regisseur en scenarist Bert Scholiers, die in Vlaamse films en series als Charlie en Hannah gaan uit en F*** you very, very much creatief aan de slag ging met het genre. “Op een bepaald moment is iedereen gewoon de succesformules van films als My Best Friend’s Wedding gaan kopiëren. In 2000 verscheen ook het handige scenariohandboek Writing the Romantic Comedy, dat tien jaar lang de enige handleiding over het genre was. Het lijkt alsof iedereen de daarin beschreven regels is gaan kopiëren. Met als gevolg dat de narratieve tropen van de romcom volledig uitgeput zijn geraakt. Er is niets fris meer aan.”

De betere hedendaagse romcoms zijn dan ook degene die erin slagen om dat gevoel van dodelijke voorspelbaarheid te counteren met grillige, originele ingrepen. In The Big Sick (2017) bijvoorbeeld ligt de vrouw op wie de protagonist verliefd wordt het grootste deel van de film in coma. De Noorse regisseur Joachim Trier, die met The Worst Person in the World net de beste romcom van de afgelopen jaren heeft gemaakt, experimenteert dan weer met vorm – zo laat hij zijn hoofdpersonage Julie de tijd bevriezen wanneer ze beslist om met haar vriend te breken.

Toch is structurele en vormelijke metaalmoeheid niet het enige issue van de romcom. Ook het rooskleurige beeld van de liefde dat het genre uitdraagt, is gedateerd, zegt cultuursocioloog Walter Weyns (UA). “De tijdgeest is verzakelijkt. Er leeft vandaag een zekere illusieloosheid, vooral bij jongere generaties. De romcom past daar niet bij. We geloven niet meer in sprookjes.”

Rika Ponnet bevestigt. “In films als Pretty Woman gaan vrouwen meestal op zoek naar die ene ware prins. Maar vandaag kijken we niet meer naar een relatie als iets wat per definitie voor eeuwig en altijd is. Daardoor vinden we klassieke romcoms nu wat beklemmend.” Het is maar een van de redenen waarom een film als The Worst Person in the World wél fris aanvoelt: hoofdpersonage Julie blijft niet aan één eeuwige crush vasthouden, en loopt net weg wanneer relaties echt ernstig worden – zonder dat het scenario haar daar later voor straft.

Zelfontplooiing

Het grootste probleem van de romcom situeert zich op een nog dieper niveau: de essentie van het genre – de focus op de liefde – staat in onze maatschappij onder druk. Natuurlijk hunkeren we nog altijd naar liefde en affectie, maar zelfontplooiing is vandaag minstens even belangrijk geworden. Ponnet: “Ik zie het veel in therapie: als er iets fout loopt, gaat het heel vaak over: kan ik mezelf zijn in deze relatie? Krijg ik de persoonlijke ruimte die ik nodig heb? Dat strookt niet meer met wat je in die romcoms van de jaren 80 ziet: daar volstaat het om gekozen te worden door je prins om gelukkig te zijn.”

Een hedendaagse romcom moet dus met een bredere blik naar de liefde kijken, vindt actrice Frances Lefebure, die de hoofdrol speelde in F*** you very, very much: “Wij hebben een reeks willen maken die over vrouwen gaat. Over hun liefdesrelaties, maar vooral over relaties in het algemeen. Over het leven. Romcoms moeten vandaag meer zijn dan het klassieke romantische verhaaltje.” Ook daar geeft The Worst Person in the World het goede voorbeeld: Julies amoureuze verwikkelingen zijn een belangrijk verhaalelement, maar dienen vooral als wegwijzers in haar zoektocht naar zichzelf.

‘The Worst Person in the World’ speelt vanaf 17/11 in de bioscoop.