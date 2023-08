‘The White Lotus’ lokt extra (en bemiddelde) bezoekers naar Taormina: ‘Het toerisme hier wordt luxueuzer’

Het tweede seizoen van de hitserie The White Lotus lokt deze zomer extra veel toeristen naar het Siciliaanse stadje Taormina. Van de inwoners heeft bijna niemand de serie gezien, maar de meesten zijn blij met de nieuwe, kapitaalkrachtige bezoekers.

“We zitten helemaal volgeboekt”, zegt Sonia Bonamassa, terwijl ze met gedecideerde pas voorgaat door de met marmer beklede hal van het Four Seasons-hotel in Taormina. De pr-medewerker van begin dertig heeft met haar glanzend zwarte haar en zijden blouse wel wat weg van een jongere versie van hotelmanager Valentina uit The White Lotus. Gespeeld door de Italiaanse actrice Sabrina Impacciatore steelt die de show in het tweede seizoen van de HBO-kaskraker.

De serie werd hier begin 2022 opgenomen, vertelt Bonamassa. Het was tijdens de jaarlijkse wintersluiting van het hotel, dus veel kreeg ze er zelf niet van mee. De tv-première, eind vorig jaar, was ook voor haar een verrassing. “Ik was bang voor negatieve stereotypen”, zegt de Siciliaanse, terwijl ze voorgaat naar het restaurant met piano waar zich enkele sleutelscènes afspelen. “Maar gelukkig was dat niet zo.”

Nu genieten echte gasten in alle rust van een luxeontbijt. Met hen praten is uitgesloten, zegt Bonamassa, want “ze waarderen hun privacy”. Daar is de prijs van het hotel, in 2021 overgenomen door de Canadese Four Seasons-keten, dan ook naar. In het hoogseizoen kost een kamer in het gerenoveerde middeleeuwse klooster rond de 5.100 euro per nacht. Bij de poort van het zandstenen binnenplaatsje staan beveiligers om ongenode gasten en nieuwsgierige serietoeristen op afstand te houden.

‘The White Lotus’, seizoen 2.

De straten eromheen vullen zich intussen met drommen bezoekers. Sommigen van hen hebben nooit van The White Lotus gehoord. Het kustplaatsje is al decennialang een beroemde trekpleister, met als hoogtepunt een antiek Grieks theater. Toch klinkt er in de straten meer Engels dan voorheen, valt touroperator Marta Guzzetta (29) vanuit de deuropening van haar reisbureau op. “Er zijn veel meer Australiërs. Soms vragen ze om een boottour langs de plekken van de serie, maar die zijn hier lang niet allemaal dichtbij.”

Geromantiseerd

Want hoewel Taormina ook in werkelijkheid schitterend is, heeft regisseur en scenarioschrijver Mike White het plaatsje nog net een tikje verder geromantiseerd. Zo ligt het White Lotus-hotel tegelijkertijd boven op een klif én aan een breed zandstrand. In werkelijkheid bevindt dat strand zich 150 kilometer verderop. Tot teleurstelling van sommige gasten, zegt Bonamassa, die vooraf informeren of ze net als in de serie per boot naar het hotel – dat dus boven op een berg ligt – kunnen komen.

‘The White Lotus’, seizoen 2.

Het kan de pret van Maggie en Michael Ford (32 en 34) niet drukken. Het Amerikaanse stel zou, zongebruind flanerend door de chique winkelstraat van Taormina, regelrecht van de set van The White Lotus afgelopen kunnen zijn. Ze zijn hier voor de bruiloft van de zakenpartner van haar echtgenoot, vertelt Maggie. “Zijn aanstaande bruid had de serie gezien en wilde toen in het Four Seasons trouwen”, legt Michael uit. Zelf verblijven ze niet in hét hotel. Maggie, met lichte afgunst in haar stem: “Maar de meeste gasten wel.”

Filmtoerisme

Het filmtoerisme is in Taormina geen nieuw fenomeen. In de souvenirwinkel hangen de rekken vol Godfather-sokken. Al jaren boeken toeristen er rondleidingen langs plekken die met de beroemde trilogie te maken hebben, zoals ook de Amerikaanse familie Di Grasso in The White Lotus zelf doet. Daarnaast trekt detective Montalbano al jaren publiek naar het zuidwestelijke binnenland van het eiland.

De eerste White Lotus-tours zijn inmiddels ook een feit, al zijn ze nog spaarzaam. Touroperator Marta Guzzetta wacht eerst even af of de hype aanhoudt, voordat ze een White Lotus-excursie in haar assortiment opneemt. “Als mensen ernaar blijven vragen, komt hij er wel.”

‘The White Lotus’, seizoen 2.

De serie heeft het toch al drukbezochte Taormina zonder twijfel iets opgeleverd: nieuwe bezoekers met een dikke portemonnee. Ja, knikt restauranthouder Mario Castorino (67), terwijl hij met een vriend staat te kletsen op het terras van zijn zaak. “Het toerisme hier wordt luxueuze

r. Dat begon al voor de serie, toen Four Seasons het hotel overnam. Daarna openden er dure merkwinkels.”

Zelf heeft Castorino, zoals veel inwoners van Taormina, The White Lotus niet gezien. In Italië is de serie sowieso minder bekeken en besproken dan daarbuiten. Bovendien klonken er bij de ontvangst in de Italiaanse pers hier en daar ook wat minder positieve geluiden dan bij de ondernemers van Taormina te beluisteren zijn.

“Waarom houden we er toch zo van om ons te laten reduceren tot pizza, maffia en The Godfather?”, vroeg onlinemagazine MOW zich bijvoorbeeld af. Want ook The White Lotus draait uiteindelijk om een crimineel plot. En al speelt de typisch Siciliaanse maffioso daarin slechts een bijrolletje, sommige eilandbewoners zijn die wereldwijde associatie bij hun geboorteplaats wel zat.

Hotelmedewerker Sonia Bonamassa is er juist van overtuigd dat The White Lotus bijdraagt aan een toch al positief veranderend beeld van het eiland. “Vroeger was het eerste wat ik in het buitenland hoorde als ik zei waar ik vandaan kom: maffia. Nu beginnen mensen steeds vaker over het mooie landschap en het lekkere eten.”