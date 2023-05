The Weeknd is voorbij: waarom verandert de ‘populairste artiest ter wereld’ van naam?

Prince deed het hem ooit voor. Cat Stevens en Kanye ook. Deze week keerde The Weeknd (33) zijn eigen artiestennaam de rug toe. De Canadese popster wil verder onder zijn echte naam Abel Tesfaye. De naamsverandering volgt op zijn bekentenis aan W Magazine dat hij ‘The Weeknd wil vermoorden’. Waarom denkt hij met die moord weg te komen?

De zanger, formerly known as The Weeknd, is de populairste artiest op aarde. Of zo kroonde het Guinness World Records hem toch alleszins. Het lijkt dan ook commerciële harakiri om zo’n bekende merknaam af te schaffen. Zeker omdat hij voortaan verder wil varen onder zijn eigen naam. Abel Makkonen Tesfaye klinkt niet meteen als een mercantiele voltreffer, maar existentialistische problemen speelden hem al langer parten. De periode van vrijdagavond tot maandagmorgen waarin de gewone sterveling vrij is van school of emplooi mag dan wel gevrijwaard van kopzorgen lijken, maar voor The Weeknd was zijn naam dat niet. Eerder vroeg hij zich al eens op Twitter af: “ABEL, voorheen gekend als The Weeknd?”. Die tweet kreeg toen meer dan honderdduizend likes.

Vandaag voegt hij de daad bij het woord door zijn naam op alle sociale media te veranderen naar zijn geboortenaam Abel Tesfaye. De zanger, bekend van infectieuze pophits als ‘Blinding Lights’ (de meest beluisterde Spotify-hit in 2020) is aanbeland op “een louterend pad”, zoals hij zelf stelt. “Ik maak me klaar om het hoofdstuk van The Weeknd finaal af te sluiten.” Eerder gaf hij al toe aan de krant Daily Mail dat zijn naam ontstaan was nadat hij school de rug toekeerde en een matras meenam om “een weekend weg te gaan en nooit meer thuis te komen”.

Aan W Magazine verklaarde hij dan weer: “Als Weeknd heb ik alles gezegd wat ik kan zeggen.” Hij voegde daaraan toe dat het volgende album waarschijnlijk zijn laatste wapenfeit onder die naam zou zijn. “Ik probeer deze huid af te werpen en herboren te raken”, klonk het. Tesfaye, geboren in Toronto als zoon van Ethiopische immigranten, werd beroemd nadat hij in 2010 zijn song op YouTube zette: verduisterde bekentenissen in r&b-stijl waarbij hij dieper inging op zijn drugsmisbruik, vunzige seks en vervreemding. De popster Drake, ook een Canadees, plaatste die vroege demo’s op zijn eigen blog, waarna de bal aan het rollen ging.

Muziekrecords

Tijdens zijn muziekcarrière heeft The Weeknd vier Grammy’s gewonnen, meer dan 45 platina singles uitgebracht, en liet hij talloze muziekrecords sneuvelen. In maart riep Guinness World Records hem uit tot de populairste artiest ter wereld, dankzij het aantal maandelijkse luisteraars op Spotify. De 33-jarige zanger lijmt 111,4 miljoen fans aan zich op die app en was daarnaast ook de eerste artiest met honderd miljoen maandelijkse luisteraars op het streamingplatform. Voor de goede orde: dat is bijna dertig miljoen maandelijkse luisteraars meer dan Miley Cyrus, die op de tweede plaats (82,4 miljoen) strandt. Op sociale netwerken zoals Twitter heeft hij 17 miljoen abonnees en op Instagram volgen zo’n 55,6 miljoen de man op de voet.

Een enigmatische waas spreekt altijd tot de verbeelding: The Weeknd had daar altijd een handje van weg. Beeld Getty Images for Coachella

Het snijdt dus verrassend weinig hout dat The Weeknd zijn eigen succes ogenschijnlijk de rug toekeert. Maar écht verwonderd zal een fan van het eerste uur toch niet zijn. Tesfaye zweert bij verwarring. Enig mysterie berokkent muzikanten overigens zelden veel kwaad. Van bizarre maskers over een excentriek kluizenaarsbestaan tot een verborgen identiteit: een enigmatische waas spreekt altijd tot de verbeelding. The Weeknd had daar altijd een handje van weg. Interviews werden in de begindagen vrijwel pertinent geweigerd. Zelfs foto’s van de Canadese artiest waren nauwelijks in de omloop. Aanvankelijk poseerde hij gedrogeerd en uitgeblust op zijn promofoto’s, daarna blikte hij in de camera met windels om zijn gezicht of met protheses die lieten uitschijnen dat hij zijn gezicht had laten verbouwen.

Verbrijzeld hart

De naamsverandering is het zoveelste dwaalspoor dat hij uitzet. De enige blik op z’n ziel gunt Tesfaye je mogelijk via zijn songs. In de begindagen deed Tesfaye een openbare biecht als meedogenloze, narcistische seksmaniak, die z’n honger naar vrouwelijk vlees hooguit kon stillen met coke, drank en pillen. Die appetijt voor sinistere standjes bleek op zijn laatste langspeler nog steeds niet gestild. Maar vaak vroeg je je ook daar af of die confessies letterlijk uit het leven gegrepen werden, dan wel de natte droom van een druilerige slaapkamerartiest waren. Alleen wanneer hij met een smachtende snik zingt over een verbrijzeld hart, trauma’s of gewetensonderzoek, heb je het idee dat die cement in zijn lyrics ook de fundamenten vormt voor zijn werkelijke DNA.

Wordt The Weeknd nu een oprechter artiest door zijn oude huid af te werpen en onder z’n geboortenaam verder te gaan? Die kans schatten we niet heel groot in. Intussen richt hij namelijk ook zijn pijlen op Hollywood, vluchtheuvel van make-belief. Samen met Lily-Rose Depp - dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis - is Tesfaye te zien in de HBO-serie The Idol. Die gaat in première op het 76ste filmfestival van Cannes. De serie werd ook geproducet en geschreven door de zanger, samen met Sam Levinson - bekend van Euphoria. De reeks vertelt het verhaal van een popdiva die na een zenuwinzinking het pad kruist van een cultgoeroe. Die laatste rol wordt ingevuld door the artist formerly known as The Weeknd. En zoals iedereen weet: hoed u voor goeroes, de onbetrouwbaarste gidsen van de ziel. Maakt niet uit onder wélke vlag Abel Tesfaye voortaan wil varen. Zelfs op werkdagen zal The Weeknd zijn ware gelaat niet tonen.

