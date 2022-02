The Walking Dead-acteur Moses J. Moseley op 31-jarige leeftijd overleden

De familie van Moseley had hem al een paar dagen niet meer gezien en gaf hem vorige week woensdag als vermist op. Door zijn auto op te sporen is de acteur, ook te zien in onder meer de film The Internship en serie Queen of the South, diezelfde dag nog gevonden.

“Hij was niet alleen een klant van mij”, zegt zijn manager Tabatha Minchew tegen nieuwswebsite The Wrap. “We zijn al tien jaar beste vrienden. Hij was op mijn bruiloft.” Volgens haar had nooit iemand iets slechts te zeggen over de acteur. “Iedereen die hem ontmoette, hield van hem. Wanneer hij in de buurt was, dan was iedereen zo blij.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.