‘The Voice of Holland’ stilgelegd: bandleider geeft grensoverschrijdend gedrag toe en stapt op

Het is BOOS, een programma van de Nederlandse zender BNNVARA, dat de beschuldigingen naar buiten bracht. Tim Hofman, presentator van BOOS, meldt op Twitter “ontzettend lang en zorgvuldig” te hebben gewerkt aan het onderzoek.

Volgens Hofman heeft bandleider Jeroen Rietbergen de beschuldigingen erkend en is de man per direct opgestapt.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkent de beschuldigingen en stapt per direct op.https://t.co/WzTsXH9SRM pic.twitter.com/E8sDMh3lfq — Tim Hofman (@debroervanroos) 15 januari 2022

RTL, de zender waarop The Voice of Holland te zien is, werd gecontacteerd door het onderzoeksprogramma, en besliste onmiddellijk om de uitzendingen van The Voice of Holland voorlopig op te schorten. RTL noemt de berichten, die niet bekend waren bij de zendergroep, “zeer ernstig en schokkend. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.”

Zerotolerance

Ook producent ITV laat weten geschokt te zijn. “Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden. We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.”

Al langer gaan geruchten over ongepast gedrag achter de schermen vanThe Voice. BOOS kondigde al eerder aan dat het programma bezig was met het onderwerp.

Eind 2021 werd bekend dat aangifte is gedaan tegen Marco Borsato, die lange tijd coach was bij The Voice, vanwege grensoverschrijdend gedrag.