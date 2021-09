‘The Voice Belgique’-winnaar Jérémie Makiese vertegenwoordigt volgend jaar ons land op het Songfestival

Net zoals Vlaanderen afgelopen editie Hooverphonic stuurde, kiest Franstalig België nu voor Makiese. Hij kwam eruit als kandidaat na een interne selectieprocedure bij de Franstalige openbare omroep RTBF.

Op 20-jarige leeftijd won Makiese de negende editie van The Voice Belgique 2021 met onder meer zijn vertolking van het liedje ‘Jealous van Labyrinth’ - een optreden dat een blijvende indruk achterliet. Er zit ook een Vlaams randje aan de inzending van RTBF: de zanger werd namelijk geboren in Antwerpen en is tweetalig. Makiese staat naast het podium, ook op het veld. De voetballer tekende onlangs een contract als doelman bij Excelsior Virton in afdeling 1B.

Het Eurovisiesongfestival is in mei volledig te volgen bij Eén en de radionetten van de VRT. Vorig jaar ging het Italiaanse Måneskin met de hoofdprijs lopen.