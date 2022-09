The Velvet Underground in stripvorm: ‘Het waren geen lieverdjes, maar ze hebben hun plek wel verdiend’

Commerciële successen boekten ze niet, maar hun invloed was des te groter. De Fransman Prosperi Buri maakte een warm onthaalde beeldroman over The Velvet Underground en de minder fraaie kantjes van Lou Reed en co. ‘Een boek dat hen als lieverdjes exposeert, kan nooit een boek over The Velvet Underground zijn.’

“Tja... Ze zijn niet slecht. Maar zijn ze geschikt voor mijn multimediaproject?”, aldus Andy Warhol, meester van de popart, die avond in december 1965 in Café Bizarre in Manhattan. Daar, op het podium voor hem, heeft zonet een obscuur bandje het beste van zichzelf gegeven. “So New York,” zegt één van de vier andere toehoorders bewonderend. “De zanger is echt een schatje”, weet Warhol, die het groepje even later inhuurt als huisband, hun manager wordt, onderbrengt in zijn kunststudio The factory en met hen tussen 1966 en 1967 de reizende multimediashow Exploding Plastic Inevitable opstart.

De Franse auteur Prosperi Buri (47) laat de grote decors en verhalen achterwege in zijn in Frankrijk warm onthaalde strip met de suffe naam Een geschiedenis van de Velvet Underground. Hij levert karikaturen van bandleden als Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale en Moe Tucker. Zo toont hij een bijna op Homer Simpson lijkende jonge Reed die het ouderlijk huis verlaat nadat zijn moeder hem elektroshocks aanraadt “vanwege je… stemmingen”, om zijn beklag te doen over de songs die hij schrijft voor Pickwick Records – hij was toen 22. “Hits die kopieën zijn van andere hits, want je moet ‘de mode’ volgen. Ha! Die klojo’s.”

The Velvet Underground Beeld Apple TV+

Die avond trekt hij om opportunistische redenen – coke – naar een party van Pickwick Records en wordt hij voorgesteld aan John Cale. Argwaan volop tussen beiden, maar even later hangen ze aan elkaars lippen en laat Cale zijn nieuwe vriend kennismaken met heroïne en avant-gardemuziek. “En zo,” schrijft Buri, “begon een van de grootste haat-liefdeverhoudingen uit de rock-’n-rollgeschiedenis.”

Reptiel

“Ik ben fan van The Velvet Underground, maar wou dit verhaal niet vertellen als fan omdat dat soort stripbio’s soms saai en té respectvol zijn,” zegt Buri. “Men wil er de achterban mee paaien. Eerlijk: deze muzikanten waren geen lieverdjes, je moet daar niet onnozel over doen. Maar in die enkele jaren dat ze er waren, verdienden ze een plek en inspireerden ze velen. Als tiener vond ik hun geluid agressief. Ik was een The Beatles-fan, punkmuziek was me onbekend. Het boeide me niet, tot ik ouder werd en begreep dat hun teksten vernieuwend waren. Zij schreven over druggebruik. Goed, ‘Lucy in the sky with diamonds’ van The Beatles ging er ook over, maar veel poëtischer. Reed zong erover op directe wijze, net als hij dat deed over homoseksualiteit – hij was bi – of drugparty’s. Het leven in de New Yorkse straten, zeg maar.” Hij glimlacht. “Eigenlijk mag dat niet verbazen als je je bandnaam ontleent aan een SM-blad dat je in een goot vond.”

Beeld rv

Buri gebruikte geen authentieke dialogen. “Het zijn interpretaties van hun gesprekken,” zegt hij, “gebaseerd op hun talloze interviews die een licht werpen over hoe het er mogelijk achter de schermen aan toe ging.”

Op de cover van zijn boek, geïnspireerd op de hoes van het album Loaded, staan de zeven (ex-)leden en een antropomorfe hagedis: Steve Sesnick. In de strip omschrijft John Cale hem zo: “Lou bracht dat serpent van een Sesnick binnen als manager en dat was het begin van de vele intriges waarmee de band te maken kreeg.”

Buri had redenen om Sesnick als een reptiel te verbeelden, zegt hij. “Voor mij is hij het cliché van de slechte manager, het type dat enkel geïnteresseerd is in geld verdienen op de rug van een band. Ik wou dat hij als een soort fantasyfiguur de gemene kant van de muziekindustrie symboliseerde. Zo’n gemene man gunde ik de eer niet om verbeeld te worden als stripfiguur.”

Arrogantie

Niet dat Reed in deze striproman een toffe peer is. “Dat was hij niet. Op oudere leeftijd had hij weliswaar een cool imago, en hij was best knap en charismatisch. Maar zeker ten tijde van The Velvet Underground kon hij gemeen en agressief zijn, terwijl zijn zelfzekerheid vaak overging in arrogantie. Op YouTube vind je talloze interviews waarin hij de vloer aanveegt met journalisten.”

Ook John Cale ontsnapt er niet aan. Op de slotpagina’s, waarin hij wordt geïnterviewd door ex-drumster Moe Tucker, blikt hij terug op veertig jaar The Velvet Underground, badend in een zee van zelfgenoegzaamheid. Dat ze de beste band ter wereld waren, zegt hij. Of dat The Velvet Underground een brug sloeg tussen popmuziek en Kunst met de hoofdletter K. Of deze: “Zonder ons zouden de mensen nog steeds naar Yes of Abba luisteren.”

Buri had voor dit boek geen contact met de resterende bandleden, noch met hun manager of verwanten. “Al zou ik wel blij zijn als ze een kopie in handen kregen.” Daarop is het wellicht nog even wachten. Voorlopig verschenen enkel een Franstalige en Nederlandstalige editie. Bij onze zuiderburen lieten de meeste fans zich lovend uit over de strip. “Ze waren opgetogen en vonden de verborgen grapjes die enkel zij herkenden. Anderen haten het omdat ze niets extra leerden of dachten dat ik de draak stak met hun band. Nu, het gaat natuurlijk wel om The Velvet Underground. Een boek dat hen als lieverdjes exposeert, kan nooit een boek over The Velvet Underground zijn.”