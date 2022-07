‘The Time Traveler’s Wife’: een superkracht zo onhandig dat het een aandoening wordt

Rennen, vechten en stelen. Dat zijn drie dingen waar Henry DeTamble goed in is. “Dat moet je wel zijn”, legt hij uit in de eerste aflevering van The Time Traveler’s Wife, “als je overal waar je naartoe gaat naakt bent”.

Henry is een tijdreiziger. Dat is in zijn geval geen superkracht, maar een aandoening. Hij heeft namelijk geen controle over wanneer het gebeurt en waar hij dan belandt. Als hij het ene moment de afwas staat te doen, kan hij het volgende zomaar tussen de koeien in een weiland staan, of op het midden van een drukke snelweg vallen. En dus altijd poedelnaakt.

Net als het gelijknamige boek uit 2003 (of de verfilming uit 2009), is The Time Traveler’s Wife net zo goed een liefdesdrama als een sciencefiction-serie. Zoals de titel verraadt, draait het verhaal niet alleen om Henry, maar ook om zijn vrouw: Clare Abshire (géén tijdreiziger).

Het verhaal begint wanneer Clare (20) en Henry (28) elkaar voor het eerst ontmoeten, in de bibliotheek waar hij werkt. Henry heeft Clare nog nooit gezien, maar zij kent hem al jaren. Oudere versies van Henry hebben haar namelijk al bezocht sinds zij zeven was. Puur platonisch uiteraard, al voelt het ergens toch een beetje fout.

Op hun eerste date vertelt ze hem dat ze in de toekomst getrouwd zijn. Iets wat Clare alleen maar weet omdat Henry’s oudere versie dat een paar jaar eerder aan haar heeft bekend. Ze geeft hem ook een boekje met alle data waarop zijn toekomstige zelf haar in het verleden gaat opzoeken.

Wie dit al nodeloos ingewikkeld vindt, zal zich aan deze serie ergeren. Maar de tijdreislogica is waterdicht, en dat is een prestatie − klassieke tijdreisfilms als Back to the Future overtreden hun eigen regels voortdurend. In tegenstelling tot die trilogie gaat The Time Traveler’s Wife er trouwens van uit dat Henry het verleden nooit kan veranderen, hoe graag hij dat ook wil − bijvoorbeeld om de tragische dood van zijn moeder te voorkomen.

Wordt tussen de slimme scifi ook een goed verhaal verteld? Recensenten vinden van niet. In de media scoort de serie gemiddeld 37 van de 100 procent, toont website Rotten Tomatoes. Misschien is HBO daarvan geschrokken, want begin juli werd bekend dat de serie na één seizoen is gecanceld.

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Honderden gewone tv-kijkers geven The Time Traveler’s Wife op Rotten Tomatoes gemiddeld 86 procent. Fans zijn een petitie begonnen om de serie te redden. Zij willen dat er in ieder geval een tweede seizoen komt − wederom zes afleveringen − omdat seizoen één pas het halve verhaal van de roman vertelt.

Inderdaad voelt het misdadig om de serie niet te vervolgen. Dat komt vooral door de cliffhangers in de finale van het eerste seizoen, maar ook door de humor in het script en het sterke spel van Theo James als de cynische Henry en Rose Leslie als de strijdlustige Clare. Beide personages zijn een stuk gelaagder dan ze waren in de film van dertien jaar terug.

The Time Traveler’s Wife is niet voor iedereen, maar wel uniek, goed doordacht en een lekkere wegkijker. Helaas is de kans groot dat je het boek moet lezen om te weten hoe het afloopt.

The Time Traveler’s Wife is nu te zien op Streamz.