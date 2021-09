‘The Time of Our Singing’: een muzikaal meesterwerk en stof tot nadenken ★★★★☆

Wie ooit Richard Powers’ monumentale roman The Time of Our Singing las (vertaald als ‘Het zingen van de tijd’), weet dat het gekkenwerk is zo’n omvangrijk en veelzijdig werk op scène te brengen. Jazzpianist en componist Kris Defoort is echter niet te beroerd om zich aan het schijnbaar onmogelijke te wagen. Samen met librettist Peter van Kraaij kneedde hij Powers’ imposante turf tot een heldere, meeslepende opera waarin zowel de complexe politieke lading als de emotionele diepgang van de roman voluit tot hun recht komen.

Het verhaal spant zich over verschillende decennia en vertelt over het Amerikaanse gezin Strom. Aan de vooravond van WOII worden de zwarte Delia Daley en de witte Jood David Strom verliefd. Ze krijgen drie kinderen die ‘vis noch vlees’ zijn: omdat ze niet wit en niet zwart zijn, vinden ze geen aansluiting bij de witte maatschappij, noch bij de zwarte gemeenschap.

Verweesde ziel

Tegen de achtergrond van de persoonlijke worstelingen van de personages speelt zich een halve eeuw Amerikaanse geschiedenis af. Er worden gevoelige vragen gesteld over identiteit en discriminatie, politiek engagement en de rol van kunst. Defoort en van Kraaij slagen er wonderwel in al deze sporen te verweven tot een ontroerende opera die zich ontpopt tot een bruisende ode aan de muziek als veilige haven voor iedere verweesde ziel.

Defoort schreef een overweldigende compositie waarin jazz, klassiek, traditionals en zelfs een vleugje funk moeiteloos in elkaar overlopen. Sensueel en swingend, uitdagend en heerlijk onvoorspelbaar. Defoort deinst er niet voor terug de emoties sterk in de verf te zetten, met als minpuntje dat de muziek soms een tikkeltje te illustratief dreigt te worden.

Claron McFadden zet als Delia Daley een erg sterke prestatie neer, net als tenor Levy Sekgapane die in de rol van Jonah imponeert met zijn warme en wendbare stem. Dirigent Kwamé Ryan is gevoelig voor iedere nuance en stemmingswisseling en weet Defoorts compositie bijzonder expressief tot leven te brengen. The Time of Our Singing is zowel een muzikaal meesterwerk als een stevige brok food for thought.

The Time of Our Singing, nog t.e.m 26/9 in De Munt