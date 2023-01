‘The Thing About Pam’ is een vat vol twijfelachtige creatieve keuzes

Eclectische interieurs met veel te veel snuisterijen van winkelketen Pottery Barn erin, inwoners zo opgewekt dat u er een beetje nukkig van wordt, veel rood vlees en gebak op het menu: de leventjes die worden geleden in het Midwesten, een regio in de VS die zich ruwweg tussen het Appalachengebergte en de Rocky Mountains uitstrekt, worden al meer dan vijftig jaar lang met een geamuseerd sarcasme neergezet in Amerikaanse tv-reeksen. Ze brengen een kleurrijk microkosmos in beeld, waarin lui gaan bowlen op vrijdagavond en financiële problemen worden gedragen met een manhaftig gevoel voor zelfspot.

Veelal zijn het reeksen van het komische soort. Van (relatief) nieuwe dingen als The Middle, Parks and Recreation en The Unbreakable Kimmy Schmidt tot classics à la Roseanne en The Mary Tyler Moore Show: het zijn stuk voor stuk dingen waarin het dagelijkse bestaan van ruwweg 70 miljoen Amerikanen op de smalle lens wordt genomen van de beter opgeleide en verdienende oost- of westkustbewoners die de reeksen maken.

In de zopas op Streamz belande reeks The Thing about Pam wordt opnieuw zo’n fleurig Midwest-universum opgetrokken, maar deze keer voor een true crime-drama met komische toets. En dat levert een op zijn minst wat vreemde genremixtuur op.

The Thing about Pam is een adaptatie van een waargebeurd misdaadverhaal dat eerder al op het bekende Amerikaanse reportageprogramma Dateline van zender NBC was geweest. Die laatste tekende ook voor deze fictieversie, met een in een fat suit getakelde Renée Zellweger als moordenaar Pam Hupp, een immobiliënmakelaar die vorig jaar werd veroordeeld voor de moord op dorpsgenote Betsy Faria (in de reeks vertolkt door Katy Mixon).

Maar – en dat is het element waarop deze hele serie steunt – aanvankelijk kwam Betsy’s echtgenoot Russ (Glenn Fleshler) in beeld, die in 2011 het lichaam van zijn met 55 messteken vermoorde echtgenote aantrof in hun huis, niet werd geloofd door de flikken, en uiteindelijk zelfs werd veroordeeld voor de moord. Die veroordeling werd vorig jaar pas ongedaan gemaakt nadat Hupp, ondertussen zelf in de doos gedraaid voor een nieuwe moord in 2015, verse bekentenissen aflegde.

Natuurlijk kan een documentaire aanpak van ditzelfde materiaal evengoed exploitatief zijn: zap bijvoorbeeld maar eens naar Investigation Discovery in uw digitale zenderpakket. Maar het vat vol twijfelachtige creatieve keuzes dat The Truth about Pam presenteert – zoals een voiceoververteller à la Desperate Housewives, die met een ironische baritonstem het boeltje becommentarieert – gaat toch nog een paar etages dieper onder de grens van het oorbare.

The Thing About Pam, zes afleveringen, is te zien op Streamz.