‘The Super Mario Bros. Movie’: een voorspelbaar feestje van herkenning ★★★☆☆

Toen Nintendo in 2021 aankondigde dat het in samenwerking met Illumination Entertainment – bekend van de Minions – een nieuwe Mario-blockbuster zou lossen, kroop menig kwatong in de pen. Niet zozeer de verfilming wekte argwaan, wel het stelletje Hollywood-coryfeeën dat de stemmencast zou vormen.

Vooral Chris Pratt, dezer dagen steevast gecast als charismatische held, was kop van Jut. Dat uitgerekend hij Mario tot leven moest brengen, een personage wiens timbre een half octaaf hoger reikt en zich louter uitdrukt in Italiaans gekruide catchphrases als ‘it’sa-me’, ‘wa-hoo’ en ‘mamma mia’, was voor puristen moeilijk te verkroppen. Vooral omdat er al een iconische stemacteur schuilt achter de malle loodgieter, genaamd Charles Martinet.

Mario en zijn broer Luigi in 'The Super Mario Bros. Movie'. Beeld Nintendo/Illumination Entertainment

Pratt klinkt hier gewoon als Pratt, dus. En dat zit wel … snor. Hij hanteert Mario’s kolderieke accent enkel tijdens een spotje voor het loodgietersbedrijf dat hij samen met zijn kleinmoedige broer Luigi (Charlie Day) met wisselvallig succes runt. Wanneer thuishaven Brooklyn blank staat, zien de gebroeders hun kans schoon om de helden van de dag te worden. Maar om nimmer verklaarde reden zoeven ze per magische afvoerbuis naar een alternatief universum. Terwijl Luigi in de klauwen terechtkomt van de vuurspuwende reuzenschildpad Bowser (Jack Black), schakelt Mario de hulp in van Princess Peach (Anya-Taylor Joy), Toad (Keegan-Michael Key) en later ook Donkey Kong (Seth Rogen) om zijn broer te redden, en in één adem ook het volledige Mushroom Kingdom.

Ondanks die brave twist op het originele verhaal – Peach is hier géén jonkvrouw in nood, maar een taaie tante die Mario zelfs de kneepjes van het vak leert, eighties montage en al – doet deze film het bronmateriaal eer aan. Met momenten iets te letterlijk zelfs, waarbij hele segmenten uit de platform- en ook racespellen trouw vertaald worden naar het witte doek, om iedereen er fijntjes aan te herinneren dat het een videogameverfilming betreft. Voor de fans een continu feest van herkenning, maar de summiere plot is duidelijk ondergeschikt aan de aaneenschakeling van referenties en het spectaculaire gebuitel.

Steelt wat ons betreft de show: Jack Black als huiveringwekkende, maar ook naar liefde smachtende incel, die met een theatrale smartlap zijn liefde betuigt aan Princess Peach. Ook Seth Rogens kenschetsende stonerlach werkt aanstekelijk, net als de grimmige boutades van het existentieel depressieve sterretje Lumalee. Maar op die charmante momentjes na, zijn de witzen eerder lauw en de personages vlak. Dan doet Pixar het nog steeds stukken beter. Audiovisueel schurkt The Super Mario Bros. Movie dan weer tegen Pixar aan, met de orkestrale versies van de 8-bit-oorwurmen voorop. Voorspelbare plot of niet: wie ooit een Mario-game met plezier speelde, zal zich wellicht anderhalf uur lang vermaken.

The Super Mario Bros. Movie speelt vanaf woensdag in de bioscoop.