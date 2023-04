‘The Super Mario Bros. Movie’ breekt omzetrecords in eerste dagen

Zo heeft The Super Mario Bros. Movie, die woensdag in première ging, volgens filmwebsite The Wrap met 377 miljoen dollar de beste opening van een animatiefilm ooit. Dat record was voor Frozen 2, met 358 miljoen dollar (ruim 328 miljoen euro) in 2019.

Ook heeft de gameverfilming de beste start van een film van dit jaar tot nu toe. Hij passeert Ant-Man and the Wasp: Quantumania (225,3 miljoen dollar of omgerekend 206,7 miljoen euro).