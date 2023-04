‘The Stinging Fly’: hoe een klein literair magazine de grootste Ierse auteurs lanceerde

The Stinging Fly lanceerde mee de carrière van Ierse bestsellerauteurs als Sally Rooney en Kevin Barry. Niet slecht voor een literair tijdschrift met amper duizend abonnees. Wat is zijn geheim?

Nog voor Sally Rooney een bekende schrijfster van bestsellers was, en lang voor die boeken veelbekeken tv-reeksen waren, was ze student aan het Trinity College in Dublin, met een aangroeiende stapel ongepubliceerde gedichten en geen contacten in de literaire wereld. Haar eerste succesje kwam er in 2010, toen The Stinging Fly, een klein Iers literair magazine, wat van haar werk wilde publiceren.

Voor Colin Barrett kwam dat keerpunt in zijn loopbaan in 2009, toen zijn kort verhaal ‘Let’s Go Kill Ourselves’ in The Stinging Fly verscheen. Vier jaar later kwam zijn debuutbundel Young Skins uit bij de uitgeefpoot van The Stinging Fly. Barrett won vervolgens de Frank O’Connor International Short Story Award en de Rooney Prize for Irish Literature.

The Stinging Fly is een beetje een fenomeen in de Ierse literatuur. Het magazine werd in 1997 gesticht door Declan Meade en Aoife Kavanagh als vergaarbak “voor al die fantastische literatuur die daar rondslingert”, zoals Meade het beschreef. Het kreeg overheidssubsidies en fungeerde in zijn 25-jarig bestaan tot dusver als lanceerplatform voor heel wat beloftevolle en mettertijd ook de bekendste dichters en romanschrijvers van het land. Op die manier werd het ook een belangrijke visvijver voor buitenlandse uitgevers die op zoek waren naar Iers talent.

“Veel van de voornaamste Ierse schrijvers die de jongste twintig jaar opgang hebben gemaakt, werden vroeg in hun ontwikkeling gepubliceerd door het magazine”, meldt Sally Rooney ons in een e-mail. Ze blijft actief binnen de organisatie, als voorzitter van de raad van bestuur, en ooit zelfs als tijdelijke hoofdredacteur tussen 2017 en 2018. (Rooney is niet verwant met Dan Rooney, de Amerikaanse diplomaat achter de Rooney Prize.)

Los van de kans om gepubliceerd te worden, zegt Barrett, bood The Stinging Fly nieuwe auteurs een netwerk van collega’s en geïnteresseerden. “Het bracht me in contact met de literaire gemeenschap”, zegt hij. “Ik was nog nooit een schrijver tegengekomen. Schrijven was in mijn ogen een heel aparte bezigheid vooral ­bedreven door dode mensen.”

Staalkaart

Ook Meade zelf moest op zoek gaan naar die gemeenschap. Hij was het vijfde van acht ­kinderen uit een landbouwersgezin in Ardee, een dorp van een paar duizend zielen in County Louth. Meade was de eerste van de familie die een universiteitsdiploma haalde: hij studeerde economie aan de Ulster University in Coleraine. Maar dankzij schrijvers zoals John Steinbeck en Alice Munro kwam Meade tot het besef dat hij de letteren in wilde. Hij kwam zelf moeilijk aan de bak als schrijver en verliet Ierland voor een job in een onafhankelijke boekwinkel in Atlanta.

Een jaar later kwam hij terug naar Ierland om te gaan werken in het James Joyce Centre in Dublin. Meade sloot zich aan bij een paar groepjes van schrijvers, waar hij tot de vaststelling kwam dat er veel misnoegde auteurs rondliepen die klaagden over het gebrek aan kansen voor nieuwkomers. Uit die gesprekken werd The Stinging Fly geboren. (Kavanagh was betrokken bij de eerste twee nummers, maar koos vervolgens voor een carrière in het onderwijs.)

“Ik had het gevoel dat wat we deden enigszins revolutionair en uniek was”, zegt Meade met zijn kenmerkende zelfspot. “Pas toen ik ermee van start ging, keek ik een beetje rond en zag ik dat literaire magazines in zwang waren.”

Het neemt niet weg dat wat The Stinging Fly verwezenlijkte behoorlijk verrijkend was voor de Ierse literatuur. Het magazine mag dan slechts een duizendtal abonnees hebben en slechts op tweeduizend exemplaren verspreid worden, het heeft zich ontpopt tot een uitstekende springplank voor beginnende schrijvers.

“We willen een staalkaart zijn van wat zich afspeelt in de Ierse letteren, en we willen elke keer weer een zo divers mogelijke affiche presenteren”, zegt Lisa McInerney, die het stokje vorig jaar overnam als hoofdredacteur. Meade ging zich in 2017 meer toeleggen op de zakelijke kant, waarna een paar hoofdredacteurs het roer in handen hadden, onder wie Rooney.

Declan Meade, een van de oprichters van 'The Stinging Fly': 'Het voornaamste wat ik zoek, is opwinding. Het gevoel dat ik iets lees wat ik nooit eerder gelezen heb, dat op een andere manier naar de wereld kijkt.' Beeld NYT

The Stinging Fly is uitgegroeid tot een etalage voor talentenscouts. “Ik hou ze zeker in het oog als het aankomt op opwindende nieuwe Ierse stemmen”, zegt Katie Raissian, redacteur bij het Amerikaanse Grove Atlantic, die onlangs meewerkte aan de uitgave van Homesickness, Barretts tweede verhalenbundel. “Met een auteur van The Stinging Fly haal je kwaliteit in huis op het vlak van stijl, verhaal en personages.”

The Stinging Fly kan zijn ding doen dankzij continue steun van de overheid. De Arts Council, een Iers overheidsagentschap, verstrekt sinds 1998 subsidies. Voor het jaar 2023 trok het 183.000 euro uit, een vermeerdering ­tegenover de 165.000 euro in 2022. Sinds 2021 krijgt het blad ook steun van de vzw T.S. Eliot Foundation.

Audrey Keane, verantwoordelijk voor literatuur bij de Arts Council, heeft ook lof voor het loon en de omstandigheden die The Stinging Fly de auteurs aanbiedt. Het betaalt tot 1.200 euro voor fictie- en non-fictie-stukken – een royale som in de wereld van de literaire magazines.

Waar zijn The Stinging Fly en Meade naar op zoek in een gedicht of een verhaal? “Het voornaamste is: opwinding”, zegt hij na een lange stilte. “Het gevoel dat ik iets lees wat ik nooit eerder gelezen heb, dat op een andere manier naar de wereld kijkt.”

Op stoom

Een betere verklaring voor de kunde van Meade komt van mensen die hem hebben meegemaakt als redacteur. “Declan is heel goed als stilistisch redacteur, maar hij is vooral een uitgever met veel smaak”, zegt auteur Kevin Barry, die al lang aan The Stinging Fly verbonden is.

Barry zegt dat hij Meade in 2004 een zestal erg korte verhalen voorlegde. Meade gaf aan dat met een paar extra verhalen een bundel in de maak was. Drie jaar later kwam die bundel, There Are Little Kingdoms, uit bij Stinging Fly Press. Barry sleepte een Rooney Prize in de wacht. Het blijft het best verkopende boek van de uitgeverij, zegt Meade. “Hij herkent het moment waarop de schrijver op stoom komt, en grijpt dat momentum”, zegt Barry.

Meade minimaliseert zijn intellectuele instincten en zijn plaats in de Ierse literaire ­canon. Hij vertelt wel dat zijn vrienden vaak verbaasd waren over zijn carrièrekeuzes.

“Een reactie die ik wel vaker krijg van mensen, is verwondering”, zegt hij grinnikend. “‘Echt, doe je dit nog altijd? Fantastisch dat je dit doet, maar ben je ook niet een beetje gek?’”