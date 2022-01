The Smile, het nevenproject van Thom Yorke en Jonny Greenwood dat rock weer interessant maakt

De nieuwe band van Thom Yorke en Jonny Greenwood van Radiohead debuteerde het voorbije weekend met drie uitverkochte concerten in Londen. Wie te laat was, kon een ticket kopen voor de verzorgde captatie van de show, gestreamd via een beveiligde website.

“That was amazing!”, riep een oververhitte Brit in de zaal, halverwege het concert van The Smile. Het trio had op dat moment de hoogste ogen gegooid met zijn mix van nukkige postpunk, afrobeatgitaartjes, zoemende analoge synths en weerbarstige ritmestructuren. De gelukkigen die een plekje hadden bemachtigd in de fraaie rotonde van Magazine, een modern concertgebouw aan het Londense Canary Wharf, kregen er de ontegensprekelijke charmes van die zaal bij. In het midden, als drie timide gladiatoren onder lichtgevende armaturen: Thom Yorke, frontman van Radiohead, Jonny Greenwood, gitarist-alleskunner bij diezelfde band, en Tom Skinner, drummer bij de bejubelde jazzvernieuwer Sons of Kemet. Met drie concerten in eenzelfde weekend bedienden de heren de verschillende tijdzones, zodat nieuwsgierigen van overal ter wereld op een beschaafd tijdstip konden inloggen om het evenement te streamen.

Bij elke andere band zouden we beleefd hebben bedankt, want een recensie van een streamingconcert gaat natuurlijk voorbij aan de unieke ervaring die je beleeft wanneer je in Magazine tussen het Londense publiek zou staan, oog in oog met Yorke en co., terwijl de decibels over je poriën gieren. Anderzijds krijg je niet elke week de kans om het podiumdebuut mee te maken van een band die twee felgeprezen hedendaagse rockiconen herbergt. Bovendien oogde de captatie als een dure tv-special, met fantastisch camerawerk en fraaie belichting, die de kijker tot op het podium bracht, tot vlak bij de bandleden.

Paranoia

Aldaar staarden we naar een blootvoetse, immer over zijn instrumenten gebogen Jonny Greenwood die de bas in ‘Pana-Vision’ beroerde, een van de liedjes uit de dit jaar te verschijnen debuutplaat van The Smile. De weeë falset van Yorke - halflang haar, slordige grijze sik - gleed langsheen een hypnotiserend pianomotiefje dat speels over de toonladder kringelde. De Radiohead uit het Amnesiac-tijdperk was niet ver weg.

Yorke en Greenwood wisselden voortdurend van instrument, goedgemutst en hongerig, als piepjonge zoetekauwen in een snoepwinkel. Voor ‘The Smoke’ speelde Yorke een afrobeatriedeltje op de basgitaar, drenkte zijn falset in galm en liet Skinner de unheimlichkeit afbakenen met een gespierde, minimalistische groove. ‘Speech Bubble’ teerde dan weer op ambient-synths en Skinners geraffineerde geroffel. Greenwood speelde er piano met zijn linkerhand en harp met zijn rechter. Yorke zong over argwaan en vervreemding tot zijn stem bijna brak.

Wie nieuwsgierig was naar de ware aard van The Smile kreeg hoe dan ook de nodige helderheid. Is het een ijdelheidsproject? Geenszins. Een manier voor de immer paranoïde Yorke en Greenwood om de coronalockdowns te overleven zonder het logge moederschip Radiohead te moeten aanspreken? Ten dele. “We zaten allemaal twee jaar lang in ons eigen huis gevangen”, zo sprak Yorke het publiek toe. “Dat deed me beseffen dat wij mensen veel meer op elkaar lijken dan men ons wil doen geloven. Tja, ze splitsen ons nu eenmaal liever op in kleine, behapbare facties.”“People in the streets / Please / We are all the same”, zong hij even later in ‘The Same’, terwijl elektronische sidderingen drammerig pianowerk dooraderden.

Jazeker, dit nevenproject geurde bij momenten sterk naar Radiohead - nogal wiedes met twee bandleden in de rangen - en dan vooral de Radiohead van na 2000, toen die band vervelde tot een eclectische, politiek bewuste klankenmachine. Met zijn weerbarstige noiserock knipoogde ‘Thin Thing’ bijvoorbeeld naar het album Hail to the Thief waarop ooit gelijkaardige schurende, manische gitaren met de pluimen gingen lopen.

Fluim

We hoorden ook flarden van Atoms for Peace, het nevenproject waarmee Yorke tien jaar geleden afrobeat naar zijn kosmos zoog. En uiteraard sloop ook Greenwoods fascinatie voor onorthodoxe texturen in The Smile, zoals in ‘A Hairdryer’, psychedelische gitaarpop die met zijn mantra-achtige vibe aan soefimuziek deed denken. Of zoals in ‘Free in the Knowledge’, in wezen een akoestische ballade, dat een avant-garde-outro kreeg waarin Greenwood zijn gitaar met een strijkstok te lijf ging.

Je zat bij momenten verbijsterd te luisteren naar de onwaarschijnlijke melange die The Smile opdiende. Zo serveerde Greenwood in ‘The Opposite’ zowel Malinese blues als de Amerikaanse variant, tegen hortende drumpartijen aan die de funk op zijn staart trapten. Elders opteerde de band voor woeste postpunk die sommige fans van Radiohead nu al jaren moeten missen bij hun geliefde band. In ‘We Don’t Know What Tomorrow Brings’ huisden zowaar flarden Joy Division. “I’m stuck in a rut / can’t find my way out”, blies Yorke er verbeten. Een song over de coronapandemie of over het benarde politieke schouwspel in de VK? ‘You Will Never Work in Television Again’, de eerste vrijgegeven single van The Smile, was ook live een fluim in het gezicht.

De meerwaarde van dit project? The Smile maakt rockmuziek weer interessant voor een breed alternatief publiek, zonder in gemakzuchtige, potsierlijke retrotics te vervallen. Het doet vermoeden dat het debuutalbum weleens een van de beste van 2022 zou kunnen worden.

Hun mooiste liedje hing dan weer de melancholie aan: ‘Just Eyes and Mouth’, als bis gebracht, vouwde open als een koortsdroom, zij het een met een pakkend refrein. “Als we meer schrijven, zullen we vaker voor jullie spelen”, beloofde Yorke tot slot. Zet er wat vaart achter, jongens.

Gezien via streaming, in Magazine, Londen, op 29 januari (★★★★☆).