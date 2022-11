‘The Sky is the Limit’: hoe vreselijk was de aflevering waarin Rob Jarrett zichzelf met de piet uit de broek op de borst klopte?

Ik heb altijd gedacht dat non-stop orale zelfbevrediging is wat mensen bindt die de kakresten van tussen het gat schrapen met vers gedrukte geldbriefjes, maar blijkbaar vallen geldkoeien onder te brengen in soorten. Er zijn zelfs sympathieke rijken, zo leert het zesde seizoen van The Sky is the Limit mij.

Er zit bijna drie jaar tussen het huidige en het vorige seizoen van het programma dat de voyeurismewensen van het voetvolk inwilligde. In de tussentijd liepen de tv-shows over lullen en eikels van de band als in derdewereldlanden geproduceerd verkoopwaar. Latem leven, Costa Belgica en andere titels waar ik geen kostbare inkt aan wil vuilmaken: wanneer komt er een vaccin tegen de zelfverheerlijking van blaaskaken?

The Sky is the Limit is een van de OG’s binnen het genre. Sinds 2014 gunt reportagemaker Peter Boeckx de kijker een blik in de leefwereld van welgestelde Vlamingen. Boeckx is minder stijlvol dan Eric Goens, minder irritant dan Luk Alloo, minder poëtisch dan Joris Hessels, maar wat hij niet heeft maakt van hem net een reporter met een uniek profiel. Hij is evenveel mensenmens als ramptoerist, zich situerend op de slappe koord tussen empathisch en respectloos.

Ik ben er na zes seizoenen nog niet uit naar welke kant The Sky is the Limit afhelt, en laat dat de kracht zijn van iets wat het best te omschrijven valt als genietbare trash. Geniet, maar met mate. Peter Boeckx is een meester in het vinden van een evenwicht tussen goed en slecht – hij flirt in The Sky is the Limit met de rand, eerder dan dat hij erover gaat. Om het in de taal van de rijken te zeggen: il faut le faire.

Yves Maes Beeld SBS

Yves Maes van Containers Maes uit Tessenderlo is een nieuw gezicht. Een openbaring, zou ik durven zeggen, omdat Yves met beide voeten in de Kempense grond staat. Hij is rijk, maar geld is niet de drijfveer. Passie is de benzine waarop zijn bedrijf draait. “Je moet je niet anders voordoen dan je bent”, zei hij. Als je één conclusie kan trekken uit Yves Maes’ passage, dan wel dat rijkdom geen synoniem voor wereldvreemdheid hoeft te zijn.

Maar hoe vreselijk was de aflevering van vorige week waarin Rob Jarrett, een Britse zakenman en bevriend met een rijke Belg die hoopt dat mensen hem verwarren met Karel Lagerfeld, zichzelf met de piet uit de broek op de borst klopte? “Ik hou van diamanten en zij van mij.” “Ik voel me een succes, en dat zal ik ook blijven.” “Ik stop pas wanneer ik 10 miljard heb.” Rob, je bent een vuile rukker.

Kan iemand in Kaapverdië die man in ruil voor zes Duvels een kopstoot geven? Excuses voor mijn taal, maar nogmaals: zowel sympathie als koleire opwekken, daar is alleen The Sky is the Limit tot in staat.

The Sky is the Limit, maandag om 21.00 uur op Play 4.