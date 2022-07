‘The Silence’: ook vóór de oorlog was het gevaarlijk in Kiev

Ze zijn onwerkelijk, de beelden vanuit een volledig ongeschonden en ogenschijnlijk zorgeloos Kiev. Toch vullen ze een groot deel van de detectiveserie The Silence, gemaakt ruim voordat de Russen ook deze stad bedreigden. En wrang genoeg: de serie is gemaakt met steun uit Rusland.

Al te vrolijk is het overigens ook niet in het Kiev van deze op een waargebeurd verhaal gebaseerde serie; in de stad verdwijnt een jong meisje onder verdachte omstandigheden. Het is het nichtje van Olga, zelf juist een boegbeeld tegen mensenhandel in jonge vrouwen. Ze is verhuisd naar Kroatië en heeft daar een jong kind, samen met een politicus die het weleens ver zou kunnen schoppen. Die stribbelt nog wat tegen als ze weer naar haar thuisland Oekraïne wil om uit te zoeken wat er met haar nichtje is gebeurd. Maar hij kent Olga’s vasthoudendheid en zo geeft deze Kroaat zijn vrouw op haar gevaarlijke missie naar Kiev een stevige lijfwacht mee: een Rus. Ziehier een samenwerking die inmiddels ondenkbaar is geworden door de oorlog.

Het verhaal over de zoektocht naar de nicht wordt in deze serie afgewisseld met de tragische ontdekking van twee andere verdwenen meisjes in Kroatië. In de openingsscène zien we hoe het lichaam van het eerste slachtoffer langs de rivier wordt gevonden door een oude, wat verward ogende man. Die kan dus nooit de dader zijn geweest, maar de aansnellende inspecteur Vladimir brult direct dat hij als verdachte moet worden aangehouden. Een minpuntje voor deze tweede hoofdpersoon, maar de oudere politieman zal dit al snel goedmaken door zijn juist bedachtzame speurwerk. Werk dat hij moet leveren terwijl zijn privéleven – in de aloude traditie bekend van de Scandinavische detective – overhoop ligt.

Een moeder op sterven, een eigenwijze ex-vrouw en een moeilijke verliefdheid met een ondergeschikte. Verhaallijnen rond onze inspecteur die helaas wat minder goed worden uitgewerkt. Wat wel ruim baan krijgt is de tweede grote hindernis voor politieman Vladimir: de corruptie bij de politie. Corruptie die er ook in Oekraïne is, waar Olga merkt dat de politie in Kiev ook al niet zuiver op de graat lijkt.

De serie heeft een paar nogal abrupte plotwendingen en de schrijvers zijn niet zuinig met overlijdens. Maar ze houden het tot het einde knap spannend, want wie van al deze corrupte figuren is nu eigenlijk de grote boosdoener? Veel aandacht is besteed aan de decors: het huis van Olga en haar politicus is in prachtige minimalistische stijl ingericht en de speurtochten naar de meisjes spelen zich af in het halfduister, in betonnen verlaten industriepanden en grofkorrelig gefilmde lege straten.

Maar het is bijna onmogelijk niet te denken aan het oorlogsleed dat ontstond nadat het filmen was afgerond. Zo kan hoofdrolspeelster Ksenia Mishina op dit moment niet terug naar het land. De Oekraïense was toen de oorlog uitbrak met een paar landgenoten in België, voor de de opnames van Fair Trade 2.

The Silence, te zien via mylum.tv