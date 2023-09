The Rolling Stones kondigen vandaag nieuwe plaat aan

Dat Jagger en co. de plaat voorstellen in Hackney, is niet toevallig. Het nieuwe album van de band heet ook Hackney Diamonds en er werd al op een wat cryptische manier reclame voor gemaakt in de Hackney Gazette, de lokale krant. De reclame was voor een glasherstelbedrijf dat Hackney Diamonds heet. Hackney diamonds is ook oud-Londense slang voor gebroken glas en verwijst vooral naar glasscherven die overblijven na een overval waarbij ramen werden ingeslagen.

Hackney Diamonds is het eerste eigen studioalbum van The Rolling Stones sinds A Bigger Bang uit 2005. Het is ook het eerste album sinds het overlijden van Charlie Watts twee jaar geleden, al heeft hij wel nog enkele drumpartijen ingespeeld. Ook Paul McCartney zou mee bas gespeeld hebben op één nummer.