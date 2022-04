‘The Reason I Jump’: (schijnbaar?) oprechte poging om onze kijk op autisme bij te stellen ★★☆☆☆

Higashida was vijftien toen hij in 2007 in Japan zijn eerste boek publiceerde waarmee hij wilde vertellen hoe het is om wegens een autismestoornis niet op een klassieke verbale manier te kunnen communiceren. Zes jaar later vertaalden auteur David Mitchell en diens vrouw Keiko Yoshida, zelf de ouders van een autistische zoon, het boek in het Engels waarna het een wereldwijd succes werd. In de filmadaptatie ervan kiest regisseur Jerry Rothwell ervoor om Higashida’s ideeën concreet te maken door kort het leven te schetsen van vijf autisten verspreid over vier continenten. Offscreen worden de woorden van Higashida ietwat belerend voorgelezen door een tienerjongen.

De film lijkt op het eerste gezicht een bewonderenswaardige poging een groot publiek in een onbekende wereld binnen te leiden, al is er een grote maar: hij gaat volledig voorbij aan de controverse rond Waarom ik soms op en neer spring. De vraag of Higashida het boek echt zelf geschreven heeft blijft namelijk een dispuut tussen voor- en tegenstanders. Toegegeven, The Reason I Jump heeft een charme en (schijnbare?) oprechtheid die ons tijdens het bekijken aangrepen. Maar hoe meer we lezen over de achtergrond ervan, hoe meer twijfels we bij de film hebben.

Blijft de vraag: als Rothwell zo geïnteresseerd is in de ideeën van Higashida, waarom heeft hij geen documentaire over hem gemaakt? Omdat Higashida volgens Rothwell niet gefilmd wil worden. Alle respect daarvoor, maar Higashida beweert ook dat zijn observaties alleen voor hem gelden en niet voor andere autisten. Terwijl dat net is wat deze film doet: ze op anderen toepassen.

The Reason I Jump, vanaf woensdag in de zalen.