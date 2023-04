‘The Pope’s Exorcist’: grapjurk die duivels verjaagt, alleen werkt hij amper op de lachspieren ★☆☆☆☆

Een halve eeuw nadat William Friedkin met The Exorcist een nieuwe norm zette voor de bovennatuurlijke horrorfilm, komt later dit jaar een sequel uit. Liefhebbers van verwrongen lichaamsdelen, onverklaarbaar door de lucht vliegende objecten en het mysterieus uitvallen van de elektriciteit hoeven echter niet zo lang te wachten. Want de verder niets met de film uit 1973 te maken hebbende The Pope’s Exorcist heeft die en nog veel andere clichés in petto.

De (ahum) titelheld is de vlotjes whiskey hijsende, zich niet om decorum bekommerende grappenmaker Gabriele Amorth, een Italiaanse priester gespecialiseerd in duivelsuitdrijvingen. Hij staat onder het rechtstreekse gezag van de paus die hem beschermt tegen de obstructie van de Romeinse Curie. De heilige vader stuurt Amorth naar een half vervallen abdij in Spanje, bewoond door een Amerikaanse weduwe en haar twee kinderen. De jongste, Henry, is er bezeten geraakt door de duivel. Amorth probeert hem met de hulp van een Spaanse priester uit de klauwen van de demon te redden.

Regisseur Julius Avery heeft in vorige films, zoals Overlord, de verwachtingen die aan een genre kleven speels onderuitgehaald. In The Pope’s Exorcist lengt hij de horror aan met humor die eigen is aan een buddymovie. Ditmaal slaat hij de bal mis. De interactie werkt amper op de lachspieren en Russell Crowe probeert Amorth te nadrukkelijk als een grapjurk neer te zetten. Erger is dat Avery ons alle clichés van de bovennatuurlijke griezelfilm opsolfert en op geen enkel moment origineel uit de hoek komt. Tenzij dit: de inquisitie was níét het werk van de katholieke kerk, zo leren we, want de ‘uitvinder’ ervan was bezeten door een demon. Tja.

Het meeste angstaanjagende aan The Pope’s Exorcist is nog dat Gabriele Amorth een bestaande priester was die dertig jaar lang ook écht als exorcist voor pausen gewerkt heeft.

The Pope’s Exorcist speelt vanaf woensdag 26/5 in de bioscoop.