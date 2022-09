‘The Phantom of the Opera’ stopt op Broadway

Deze zomer was het nog feest: The Phantom of the Opera vierde het 35-jarig jubileum. Daarmee is de show de langstlopende musical op Broadway. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige Franse roman van Gaston Leroux en het speelt zich af in het Parijs van de 19de eeuw: de medewerkers van Opéra Garnier beweren dat er een mysterieus spook door de gangen spookt.

De show opende in 1986 in London en is sindsdien door meer dan 145 miljoen mensen in 183 steden bezocht. De musical is in 17 talen uitgevoerd. Alleen al op Broadway zijn er bijna 14.000 voorstellingen van gespeeld voor 19 miljoen mensen.

Door Covid-19 moesten de theaters in de Verenigde Staten meer dan 18 maanden de deuren sluiten. De populaire musicals Hamilton, The Lion King en Wicked zijn goed hersteld na de pandemie, maar andere shows hebben het nog altijd moeilijk. Goed nieuws: dichterbij huis is The Phantom of the Opera nog te bekijken. In Londen speelt de musical op West End.