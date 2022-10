‘The Old Man’ toont dat je niet noodzakelijk jong moet zijn om met het leven te worstelen

Tijdens een vlucht naar New York heb ik ooit een paar harde meppen op mijn tater gekregen van een 92-jarige medepassagier. Ik voelde, half slapend, de man over me heen vallen terwijl hij zich door het gangpad begaf, en toen ik uit een reflex zijn onderarm wilde vastgrijpen om zijn val tegen te houden ging hij los in de aanval.

De stakker – dementerend, zo bleek later – was niet lang daarvoor zélf verschrikt wakker geworden in zijn zitje, en was op zoek gegaan naar zijn (overleden) echtgenote. Door zijn verdwazing en zijn voor de leeftijd opmerkelijke fysieke kracht was er heel wat nodig om hem tot bedaren te brengen: ikzelf en een medepassagier hielden hem tegen terwijl hij wild in het rond sloeg, een in Krav Maga bedreven steward pakte hem vervolgens in een houdgreep, en er werd een arts opgeroepen tussen de passagiers, die hem een spuitje valium toediende (blijkt altijd aan boord te zijn) waarmee hij eindelijk, na nóg meer dan een kwartier heftig tegenspartelen, plat ging. Daarna pas kon zijn meereizende schoonzoon de lege vakjes invullen: hij was een Amerikaanse ex-marinier, die als jongeling nog Europa heeft helpen bevrijden in Wereldoorlog II, en nu terug naar huis keerde na een misschien wel laatste reis om oorlogsgraven van gevallen makkers te bezoeken.

Nog altijd een beest, ondanks de gezegende leeftijd. Ik moest weer aan dit voorval denken toen ik in de toepasselijk getitelde Disney+-reeks The Old Man het personage van Jeff Bridges - hoewel toch twintig lentes jonger dan de ijzervreter uit de zonet beschreven anekdote - veel jongere en vievere operators van de CIA met een ontstellend gemak van kant zag maken.

Die stevige lijf-aan-lijfgevechten doen de serie op het randje van het geloofwaardige balanceren: niet noodzakelijk dus door de leeftijd van de protagonist, wel door het feit dat Bridges’ personage Dan Chase al bijna veertig jaar niet meer in actieve dienst was geweest. De voormalige CIA-agent had zich, tijdens de Russische bezetting van Afghanistan in de jaren 80, vergaloppeerd in zijn omgang met een lokale krijgsheer, en moest ondergronds gaan, met een nieuwe identiteit in een idyllisch dorpje in New England. Maar ineens wordt hij dan zijn makke leventje uitgerookt door duistere machten in de Amerikaanse overheid, en moet hij op de vlucht doorheen de huidplooien van de Verenigde Staten.

Wat van The Old Man een overtuigende reeks maakt is alles wat ze tussen die korte Jason Bourne-eske actiescènes op uw tv-scherm blaast: het is een introspectieve, melancholische vertelling, die laat zien dat zo’n ouwe trekhond nog heel wat trucjes in zijn mouw heeft, maar net zo goed als een dertiger of veertiger mentaal kan worstelen met wat het leven hem voorschotelt. Dat, en een paar krachtige observaties over Amerika’s schimmige invloed op het wereldtoneel, maakt van The Old Man een nieuwe binge-aanrader.

The Old Man, zeven weken lang een nieuwe aflevering op Disney+.