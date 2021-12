‘The Office US’ is de beste knullige televisie die ooit is gemaakt

De citroenen zijn plukrijp, de verzuringsgraad is historisch hoog. Gestaag zakt de sfeer verder onder het vriespunt. Er wordt vooral geklaagd en nog maar weinig gelachen. Het is misschien geen medisch erkend middel tegen de neerslachtigheid, maar ik zou iedereen een The Office-marathon voorschrijven.

Je hebt van die mensen die het horen donderen in Diest wanneer The Wire ter sprake komt. “Hoe kun je The Wire nog nooit gezien hebben”, razen culturo’s dan tegen de barbaren. Het onbegrip is vaak buitenproportioneel, maar in de boodschap kan ik mij vinden: sommige reeksen moet iederéén gezien hebben.

Binnen het humoristische segment halen velen Friends aan. Een toffe reeks, ja, maar de Amerikaanse versie van The Office is honderden malen beter. Steve Carell speelt er de rol van zijn leven: de onvermoeibare Michael Scott, manager van een papierbedrijf. Iemand met de aandachtspanne van een kleuter vreest allicht het geduld niet te kunnen opbrengen om zijn stoten uit te zitten. The Office kan dan wel vermoeiend ogen, maar gaat nooit vervelen.

The Office is juist een remedie tegen de rusteloosheid, yoga voor wie bij het hurken al krampen voelt opspelen. Tijdens het groenten snijden, in bad, op de trein: The Office is een eiland in een zee van impulsen. Daar ben je veilig, daar kom je even tot rust. Michael Scott, Dwight Schrute, Pam Beesly en Kevin Malone leggen gedurende twintig minuten je mentale motor stil. Wie hulp zoekt bij The Office heeft geen zelfgeschoolde zengoeroes nodig.

De Amerikaanse versie van The Office liep in totaal negen seizoenen – zeven seizoenen langer dan de originele Britse reeks van Ricky Gervais en Stephen Merchant. Hoewel Gervais’ personage David Brent tegelijk onuitstaanbaar was als briljant bedacht, is The Office US completer. Dunder-Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania is immers niet afhankelijk van één personage. Het is een groepsstuk waarbij alleen protagonisten bestaan; een figurenbond waarvan je in de loop van de seizoenen voor ieder lid sympathie krijgt.

Vijftig procent van wat uit Michael Scotts mond floept, is van bedenkelijk allooi. In The Office gaan kinderlijke humor en intelligente grappen hand in hand. Michael Scott is niet politiek correct – velen van zijn collega’s evenmin – maar zodra je de humor in de reeks begint te overanalyseren, gaat het zijn doel voorbij. The Office is de beste knullige televisie die ooit is gemaakt. F.C. De Kampioenen stond nét niet op de finishfoto.

We zoeken allemaal uitwegen om te ontsnappen uit het spookhuis dat het leven soms is. Soms vind je rust in de natuur, soms staat de oplossing gewoon op Netflix. Er wordt vooral geklaagd en nog maar weinig gelachen. The Office brengt daar graag verandering in.

The Office is nu te zien op Netflix.