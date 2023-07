‘The New York Times’ ontmantelt sportredactie en dat zorgt voor veel beroering

De krant verkleinde de voorbije jaren al de sportredactie en er leefde al een tijdje de vrees voor dit scenario. Sinds de overname was er al wrijving tussen The Athletic en de sportredactie. Die laatste kreeg al te horen dat er meer integratie tussen beide redacties moest komen, omdat er nu te veel overlap was in wat beide redacties deden. Op de sportredactie werken nu nog een 35-tal mensen, maar volgens de krant zal er niemand ontslagen worden. Ze kunnen elders aan de slag op de redactie.

Daarnaast wil The New York Times binnen de financiële redactie een nieuw team oprichten dat focust op de zakelijke kant van de sportwereld.

De beslissing om de sportredactie te ontmantelen zorgt voor veel beroering. De redactie had een goede reputatie - in zijn eigen berichtgeving noemt de krant de sportredactie ‘ooit een pijler van de Amerikaanse sportjournalistiek’ - en won in het verleden meerdere Pulitzerprijzen. De vakbond noemde de beslissing al ‘verraad’ en zegt die met alle mogelijke middelen te zullen bestrijden.

The New York Times kocht de in 2016 opgerichte The Athletic om zijn abonnementenverkoop te versterken. De sportnieuwssite zit achter een betaalmuur en heeft nu ongeveer drie miljoen betalende abonnees. (JDB)