The National headliner op nieuwe evenement in Zeebrugge ‘Live is Live’

Never waste a good crisis. In tijden van corona blijft de concertwereld zichzelf voor nieuwe uitdagingen stellen. Dat bewijst ook Live is Live. Met dat festival wil concertorganisator FKP Scorpio naar eigen zeggen “de lat nét iets hoger leggen, maar tegelijk terugkeren naar de basis.” Wat ze daarmee bedoelen? Van de late middag tot middernacht spelen vijf acts na elkaar op één groot podium. Geen korte festivalsets, maar volledige concerten die je zonder probleem kan uitkijken: gehaast hollen van het ene podium naar het andere om toch maar niets te missen, is hier niet nodig.

De headliner van dag één is alvast bekend. Op vrijdag 17 juni komt The National naar het strand van Zeebrugge, voor hun enige zomershow in de Benelux van volgend jaar. Jan Digneffe van FKP Scorpio legt uit wat de bezoeker dan mag verwachten. “We willen alle voordelen van een outdoorshow combineren met het comfort van een moderne concertzaal. We mikken op twintigduizend bezoekers per dag, net zoals het Sportpaleis. Dat klinkt groots, maar het valt niet te vergelijken met megafestivals als Rock Werchter, Pukkelpop of Tomorrowland. We zijn ambitieus zonder megalomaan te denken. Het is voor ons essentieel dat je nooit het gevoel krijgt als haringen in een ton op elkaar gepakt te zitten. Ik ben nu zelf 43 jaar, en merk dat mijn wensen en verwachtingen anders zijn dan toen ik 18 was. Daarom introduceren we bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een upgrade naar tribunes, met zicht op podium én zee. Het comfort van de bezoeker staat centraal. Of zoals het in die Opus-hit klonk: ‘You all get the best’.”

Met The National op de affiche lijkt de toon gezet voor de doelgroep die Live is Live wil aanboren. “We willen het toch nog breder trekken. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat dag twee een popdag wordt, waar je met het hele gezin heen kan. Belangrijk is vooral dat we een consistent dagprogramma aanbieden: vlak voor The National zullen niet ineens metalbands aantreden.”

Ruimte

Het concept doet een beetje denken aan een amalgaam van TW Classic, het teloorgegane Action Beach Rock en de Lokerse Feesten. Die premisse klinkt inderdaad niet slecht, knikt Digneffe. “Maar eigenlijk willen wij Live is Live niet eens een festival noemen. Bij een festival moet ik eerder denken aan iets waarvoor je een versleten shirt, je legerbottines en een short aantrekt. Wij willen eerder een dagje uit aanbieden, met de belofte van een vakantiegevoel en de garantie op lekker eten en drinken. Onze vrienden van Best Kept Secret komen trouwens de eetstandjes cureren. Zoals je weet, is dat hét festival bij uitstek dat van eten en drinken evengoed een headliner maakte. Verder proberen we ruimte te creëren. Het strand is groot genoeg, zodat je naar de concerten kan kijken zonder dat een wildvreemde in je nek staat te hijgen of je niets kan zien omdat iedereen te dicht op elkaar gepakt staat.”

Wat wel eens een probleem zou kunnen worden: op Beach Rock in Zeebrugge durfde het geluid al eens weg te waaien. “Tegen de krachten van de natuur kan je nooit helemaal op”, geeft Digneffe toe. “Maar we zullen onze verduivelde best doen om het geluid zo goed, krachtig en zuiver als mogelijk te maken.”

Rest nog de gedachte na twee jaar coronacrisis: hoe risicovol is het om in een crisis als deze een gloednieuw festival op poten te zetten? “We beseffen heel goed dat dit moeilijke tijden zijn. Drie uitverkochte shows van The Human League moeten we alweer verplaatsen, net als een hoop clubconcerten in de Botanique, Trix en AB. But it is what it is. We mogen er niet om janken, dat hebben we al te vaak gedaan. Als we zouden stoppen om nog te geloven in nieuwe uitdagingen, is het gedaan met deze industrie. Wat natuurlijk geruststellend is: Live is Live vindt plaats in een zomermaand, het is buiten aan zee, er zal genoeg plaats zijn voor iedere bezoeker… Als dit niet tot een goed eind komt, dan zal het nergens en nooit meer lukken.”

Live is Live vindt plaats op het strand van Zeebrugge op 17, 18 en 19 juni 2022. Zaterdag om 10 uur gaan de tickets (vanaf 69 euro) in verkoop. www.liveislive.be